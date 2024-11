GWM Ora 03 ganha edição especial mais barata na China Versão terá 520 unidades com cores exclusivas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 09h00 ) twitter

AutoHome/Reprodução

O GWM Ora 03 ganhou a edição “Good Cat” na China pelo valor equivalente a R$ 104 mil. Ao todo, a marca venderá apenas 520 unidades do modelo que terá cores exclusivas. A alusão Good Cat é comum na linha Ora mas não é adotada em outros países como o Brasil.

AutoHome/Reprodução

O GWM Ora 03 Good Cat conta com as cores bicolor com azul Serilink Lake com teto preto, além de rodas e retrovisores escurecidos e pinças de freio no tom de amarelo. O interior passa a contar com os tons cinza e verde, além de ter multimídia de 10,25 polegadas com conexão com smartphones e painel de instrumentos de 7 polegadas.

AutoHome/Reprodução

O “coração” do GWM Ora 03 Good Cat continua igual ao modelo vendido no Brasil. Portanto, tem motor elétrico de até 171 cv com 220 Nm de torque. O modelo pode rodar até 401 km no ciclo de teste chinês e a recarga rápida pode ir dos 30% aos 80% em 30 minutos. Não há informações se a marca irá vender essa edição comemorativa no Brasil.

