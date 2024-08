GWM Tank 300 ou Toyota SW4: qual é o melhor SUV de grande porte? Veja comparativo Modelo chinês possui motorização híbrida de até 408 cv, enquanto o crossover japonês é a diesel com 204 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2024 - 02h00 ) ‌



Os fabricantes chineses estão cada vez mais presentes no mercado brasileiro oferecendo uma gama crescente de opções. A mais recente novidade é o GWM Tank 300, apresentado no Festival Interlagos, que acontece até amanhã dia 11/8. Mesmo sem ter sido lançado, o modelo estreia no país no primeiro trimestre de 2025 com soluções inéditas por aqui.

Com isso, o novo crossover chinês se prepara para competir com o Toyota SW4, que já teve 9.141 unidades vendidas apenas neste ano. Mesmo sem ser híbrido ambos tem tração 4x4 e dadas as diferenças entre proporções, o SW4 é referência no segmento em vendas à frente do Chevrolet Trailblazer e Pajero Sport da Mitsubishi.

Portanto, já é possível colocar os dois modelos lado a lado e comparar a entrega de cada um no universo 4x4. Todavia, este comparativo explora os atributos de ambos os modelos: o chinês com motorização híbrida de até 408 cv e o utilitário esportivo japonês com motor diesel de 204 cv. Vale lembrar também que ambos são feitos com carroceria sobre chassi com longarinas.

GWM Tank 300

Motorização – GWM Leva Vantagem

No quesito motorização, o GWM Tank 300 leva a melhor. Ele conta com um motor 2.0 turbo a gasolina combinado com um motor elétrico, totalizando uma potência de 408 cv e torque de 70 kgfm. A transmissão é automática de nove marchas e a tração é 4x4. Segundo a fabricante, o GWM Tank 300 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos. Aqui a eletrificação mostra seu valor e favorece o GWM ainda que estas informações possam mudar até que o SUV seja homologado no Brasil.

Em contraste, o Toyota SW4 está equipado com um motor tradicional 2.8 turbodiesel que entrega até 204 cv e torque de 50,9 kgfm. A transmissão é automática de seis marchas, e o modelo vai de 0 a 100 km/h em 11,8 segundos. O modelo sem eletrificação é referência em vendas mas merece uma solução mais moderna que a atual o que só deve chegar com uma próxima geração.

Medidas – Empate Técnico

O Toyota SW4 oferece um porta-malas de 500 litros, enquanto o GWM Tank 300 tem um porta-malas de 400 litros. O Tank 300 apresenta ângulo de ataque de 33 graus e ângulo de saída de 34 graus, comparado aos 29 graus de entrada e 25 graus de saída do SW4. A altura livre do solo é de 22,4 cm para o Tank 300 e 27,9 cm para o SW4.

SW4

Quanto às dimensões, os modelos são quase idênticos: o GWM Tank 300 mede 4,76 metros de comprimento, 1,93 m de largura, 1,90 m de altura e 2,75 metros de entre-eixos. O Toyota SW4 tem 4,79 m de comprimento, 1,85 m de largura, 1,83 m de altura e 2,74 m de entre-eixos.

TANK 300 chegou à 280 mil unidades comercializadas no mundo GWM/Divulgação

Consumo – Vai depender do Inmetro

Como o GWM Tank 300 ainda não foi lançado no Brasil, os dados de consumo não estão disponíveis no Inmetro. Por ser um modelo híbrido, espera-se que tenha um bom desempenho em termos de consumo de combustível. No entanto, a comparação com o Toyota SW4, que tem consumo de 9,8 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada, ainda não é possível.

SW4

Tecnologia a bordo – GWM leva vantagem

No quesito telas e tecnologia de tração o GWM Tank 300 se destaca. Enquanto a central multimídia do Toyota SW4 possui uma tela de 9 polegadas e oferece conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, o GWM Tank 300 vem com duas grandes telas: uma para o painel de instrumentos e outra de 12,3 polegadas para a central multimídia, ambas com conexão sem fio para smartphones. Isso sem falar na tecnologia de tração possível graças ao projeto moderno do TANK algo que a SW4 fica devendo.

Interior do Tank 300 parece refinado e tecnológico Internet/Reprodução

Versões e Preços

O Toyota SW4 está disponível em três versões: a SRX Platinum de cinco lugares por R$ 379.990, a SRX Platinum de sete lugares por R$ 386.290 e a Diamond por R$ 433.490. O preço e as versões do GWM Tank 300 ainda não foram divulgados, mas é importante dizer que se for pelo histórico de marcas chinesas que tendem a praticar valores agressivos, o crossover deve ter preços competitivos. Vale destacar que o Chevrolet Trailblazer, outro concorrente, é vendido por R$ 374.190. E embora já tenha sido mostrado o Bao 5 da BYD também “corre por fora” neste segmento de SUVs híbridos grandes.

OFF ROAD HÍBRIDO! Eis o novo TANK 300 que estreia no começo de 2025. VEJA O VÍDEO!

