GWM Tank 300 terá versão diesel só para os chineses

Enquanto no Brasil a GWM já confirmou para esse ano a linha Tank 400 com motor híbrido de até 208cv, a GWM apresentou na China o Tank 300 com motor 2.4 turbodiesel de até 180 cv, que por lá também equipa a picape Poer.

Uma diferença grande da estratégia da GM em sua terra natal em relação ao mercado nacional, que por aqui a empresa irá investir somente em modelos eletrificados. Porém, na China todos os modelos são oferecidos com motor a combustão nas linhas Poer, Haval e Tank.

O GWM Tank 300 tem quase o mesmo visual da versão híbrida mantendo as linhas quadradas. Contudo, sob o capô, vem equipado com motor 2.4 litros turbodiesel, que entrega até 180 cv com torque de 480 Nm e tração 4x4. De acordo com sites chineses, o modelo também deve ser destinado no máximo para exportação aos países do sul da Ásia.

Em relação à versão Tank 400, a GWM deve trazer para o Brasil uma configuração com motor 2.0 litros turbo de até 255 cv com 38,7 kgfm de torque com dois motores elétricos, de 163 cv. Ao todo, o modelo terá potência de até 408 cv com 76,5 kgfm de torque. A transmissão será de nove velocidades e a tração será 4x4. Segundo a empresa chinesa, esse modelo terá o consumo de até 10,5 km/l rodando apenas com o motor a combustão, mas no combinado com o motor elétrico pode fazer até 48,5 km/l.





