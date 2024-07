GWM testa novo SUV híbrido no Brasil Modelo híbrido de porte médio pode ser apresentado ainda este ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 11h18 ) ‌



GWM testa novo SUV híbrido no Brasil

A GWM segue testando o SUV Tank 300 no Brasil. A frequência dos flagras indica que o carro esteja em testes de homologação para o nosso mercado. Esses testes são mais uma demonstração de que a marca vem mudando sua estratégia oferecendo produtos que os clientes estão dispostos a comprar.

GWM testa novo SUV híbrido no Brasil

As imagens foram publicadas pelo Instagram do jornalista João Anacleto que mostram os flagrantes do veículo ainda totalmente camuflado.

GWM testa novo SUV híbrido no Brasil

A ideia é oferecer o SUV híbrido por aqui ainda importado, sendo que na China o Tank 300 tem o motor 2.0 turbo a gasolina com 227cv e 39kgfm combinado com motor elétrico e câmbio automático de oito velocidades, sempre com tração 4x4. A potência final deve ficar perto dos 361cv e 66kgfm de torque.

GWM testa novo SUV híbrido no Brasil

A GWM não confirma o lançamento do Tank 300 no Brasil. Há alguns meses, um dos executivos da empresa disse que a “marca avalia vários perfis de produto” sem confirmar o Tank 300 por aqui. Em recente visita à China, flagramos várias unidades do Tank 300 nas ruas de Shangai e Hangzhou e pouquíssimos Haval H6, especialmente as versões recentes.

GWM Tank 300

Resta saber qual será a trajetória escolhida pela GWM por aqui. Lembremos que no início, na fase de pré-lançamento da linha Haval o grupo sempre afirmou que iria trabalhar com submarcas tal qual a estratégia chinesa, o que está perto de concretizar com a linha Tank.

