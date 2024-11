Haval estreia na Argentina com motor a gasolina sem nada de eletrificação SUV vem com motor 2.0 vendido em vários países exceto no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h00 ) twitter

GWM/Divulgação GWM/Divulgação

Quem já visitou outros países do mundo já viu que a linha Haval é comercializada em muitos mercados sem motor eletrificado. No Brasil, com rígidas normas de emissões (apesar do etanol e da fonte limpa de energia) alinhadas a países da Europa, as versões a gasolina do Haval não são oferecidas. Mas lá fora elas são comuns. Agora, a Argentina também terá o Haval H6 com motor 2.0 turbo de 201cv e 32kgfm de torque sem assistência elétrica combinado com transmissão de dupla embreagem e sete posições além de tração 4X4.

O visual é o mesmo das versões híbridas HEV que temos por aqui com o mesmo padrão e grade e farois e o interior com duas telas sendo uma com a instrumentação e a outra com central multimídia do tipo flutuante além de rodas de 19 polegadas e pacote ADAS completo.

Na Argentina o Haval H6 GT custa elevados US$ 55,3 mil, cerca de R$ 320 mil em conversão, mais do que o nosso modelo de entrada HEV na faixa dos R$ 220 mil. A razão é que na Argentina há uma carga de impostos ainda mais elevada do que no Brasil.

