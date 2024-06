Haval H6 2025 com novo visual já está à venda na China e brasileiro fica para trás SUV renovado ganha interior e exterior renovados e na China também é vendido com motor a combustão

A GWM já anunciou os preços e versões do Haval H6 na China já em linha 2025. Com o novo visual o SUV tem grade integrada mais ampla, novos farois e lanternas afiladas, o Haval é um dos mais vendidos no mercado chinês.

Os preços do Haval H6 chinês partem dos R$ 117,9 mil Yuans ou cerca de R$ 90 mil na versão 1.5 turbo a gasolina não vendida por aqui. Por dentro, o novo Haval H6 tem uma nova central multimídia flutuante, que lembra os modelos da BYD, mas não é giratória. O interior também está com acabamento mais limpo e com menos botões mas mantém a mesma base do que temos aqui no Brasil.

Dados da ficha técnica mostram que o GWM Haval H6 tem 4,70 metros de comprimento, 1,88 metro de largura, 1,73 metro de altura e 2,73 metros de entre-eixos.

Na China há uma motorização diferente do Haval H6 que é vendido por lá há 13 anos. Sob o capô, o GWM Haval H6 chinês vem equipado com motor 1.5 litro turbo com motorização elétrica de até 177 cv, 2.0 litros turbo também com sistema híbrido com 232cv e as versões HEV (híbrido puro) e híbrido plug-in.

O Haval H6 será o primeiro carro da GWM fabricado em Iracemápolis a partir do próximo ano. Não se sabe se ele já terá ou não o facelift aplicado na China.









