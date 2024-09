Haval H6 ganha série especial mais em conta na China Como um facelift discreto o SUV tem nova grade e visual levemente destacado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/09/2024 - 11h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Haval H6 já mudou na China em relação ao modelo que temos aqui no Brasil. No entanto, a versão anterior acaba de ganhar a edição especial “Classic Edition”. Como um facelift discreto o Haval H6 tem nova grade e visual levemente destacado além de uma lista mais enxuta de itens de série.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A grade poligonal ostenta uma grade frontal poligonal decorada com uma estrutura de malha prateada, há novos racks de teto, teto solar, rodas de liga de alumínio de cinco raios de 18 polegadas (pneus 225/60 R18) e lanternas traseiras do tipo interligadas. Para referência, a terceira geração do Haval H6 tem um preço oficial que varia de 115.900 a 149.800 yuans (cerca de R$ 90 mil o que é bem competitivo por lá).

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

No que diz respeito ao interior, o layout da Haval H6 Classic Edition é semelhante ao do modelo atual, equipado com um painel de instrumentos LCD flutuante de 10,25 polegadas, uma tela de controle central flutuante de 12,3 polegadas, um seletor de marchas rotativo e uma plataforma de carregamento sem fio no console central. O volante de três raios também segue o mesmo estilo do modelo de terceira geração.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

De acordo com as informações divulgadas, espera-se que a Haval H6 Classic Edition seja equipada com um motor 1.5T já conhecidocom potência 181cv e 27kgfm de torque acoplado a uma transmissão automática de dupla embreagem (DCT) de 7 velocidades. A velocidade máxima é de 190 km/h e o consumo de combustível no ciclo WLTC é de 7,13 L por 100 km. No momento, não se sabe se a variante 2.0T será disponibilizada para os consumidores nesse novo modelo.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Além disso, um concessionário na China indicou ao CarNewsChina que a Haval H6 Classic Edition já chegou à loja e apenas uma versão será oferecida. Além disso, em comparação com a terceira geração do Haval H6, a Classic Edition removeu o display head-up, o assistente de manutenção de faixa de emergência, o assistente de mudança de faixa, o aviso de ré e o aviso de abertura de portas. Tudo isso para ficar mais em conta. Nos próximos dias a novidade será oficialmente revelada.

CONSUMO REAL HAVAL H6 HEV de 243cv com motor híbrido: custa o preço do COMPASS e COROLLA CROSS 2024. VEJA O VÍDEO!