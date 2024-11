Haval H6 PHEV19: economia e potência a preço de Compass e Song Plus SUV médio tem 326cv e faz quase 20km/l no mundo real Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/10/2024 - 13h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h23 ) twitter

A GWM vem comemorando bons índices de venda com o Haval H6 desde o seu lançamento. E tudo ficou melhor com a estreia da versão PHEV que mantém o motor de 326cv da versão PHEV34, porém com bateria menor e mais acessível por competitivos R$ 241 mil. O R7-Autos Carros testa essa nova versão ao longo de uma semana para aferir seu consumo e usabilidade.

Vale lembrar que após a estreia dessa versão o Haval H6 encosta quando não passa das 2.000 unidades vendidas por mês. Em setembro foram 1.952 unidades enquanto o BYD Song Plus vendeu 1.270.

Visualmente o PHEV 19 não traz mudanças significativas de design mantendo seu desenho já conhecido, mas sem o perfil “arrojado” da versão GT. Generoso no tamanho o Haval H6 tem 4,68m de comprimento, 2,73m de entre eixos, 1,88mnde largura e 1,72m de altura com porta malas de 560 litros e mesmo com seus 1890kg se mostra ágil no uso urbano e rodoviário.

Motor 1.5 com conjunto elétrico

O motor do Haval H6 PHEV 19 combina o 1.5 turbo a gasolina com injeção direta com motor elétrico que soma interessantes 326cv e 54kgfm de torque. Esse motor elétrico é alimentado por 19kwh de baterias que rendem entre 75 e 110km de autonomia por carga. É menos do que o PHEV34, porém o suficiente para o dia a dia.

O câmbio é garantido pelo sistema automatizado de embreagem simples, 2 marchas e a tração é dianteira. A suspensão é garantida pelo conjunto McPherson na dianteira e multilink na traseira e as rodas são aro 19″ com pneus 235/55.

Por dentro o perfil combina muito espaço com revestimento de teto claro e um amplo teto panorâmico além de bancos em couro que combinam preto e branco presente também nas frações de porta e em parte do painel. Com a cor mais clara a sensação de espaço é ainda mais presente. No entanto, o acabamento plástico sobre o painel é de um tom acetinado, que lembra algo como rosa ou satin chrome, de gosto duvidoso.

Os comandos do carro são os mesmos para o ar-condicionado, nivelamento dos faróis em LED, console central com comando rotativo e itens já conhecidos como carregador de celular sem fio (bem lento durante o nosso teste), freio auto hold entre outros. O ajuste de altura de cinto faz falta mas os bancos dianteiros são elétricos o que ajuda.

O painel digital é amplo com comandos de velocímetro, temperatura, computador de bordo e modo de condução e uso de energia. A multimídia é ampla com espelhamento sem fio, câmera de alta resolução com sensores dianteiro e traseiro, gestão de carga, Bluetooth e rádio e conexão por aplicativos. As telas trazem com exatidão números sobre consumo, pressão de pneus, fonte da multimídia entre outros itens, no entanto, os comandos são um pouco pequenos para serem vistos à distância, algo que poderia ser melhor.

Teste na prática

O Haval H6 PHEV 19 surpreende pelo desempenho em geral. O carro é rápido e acelera da imobilidade aos 100 km/h na faixa dos 5 segundos, o que é surpreendente para o seu peso de quase 2 toneladas. A visibilidade é muito boa e há uma assistência completa de itens como controle de Cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, sensor de fluxo cruzado entre outros como manutenção do carro na faixa e detecção de cansaço por parte do motorista.

O carro funciona com motor elétrico na cidade e alterna muito bem a função dos dois propulsores para a tração do veículo. Na estrada, ou em avenidas de maior velocidade, notamos que o motor a combustão entra em faixas mais altas de rotação, mas com suavidade. Mesmo grandalhão o Haval H6 é bem assistido por câmeras e sensores. Outros: que poderiam ser melhores a bordo do Haval está na calibração do pedal do freio que é um pouco borrachudo e nem tanto responsivo. A suspensão que é robusta também tem curso que poderia ser mais longo. Em buracos e valetas é fácil encontrar o “fim de curso”.

No nosso teste o consumo do Haval ficou em 19,6km/l, superior aos 16 informado ao Inmetro. Com baterias sem uso do motor elétrico o consumo comparativo fica na casa dos 63km/L. E tendo ponto de carga em casa o Haval H6 pode ser um companheiro silencioso e elétrico para deslocamentos de até 80km sem necessidade de usar gasolina. E para deslocamentos mais longos o melhor dos mundos dos modelos híbridos. O Haval H6 concorre com o BYD Song Plus na mesma faixa de preço, porém menos potente (235cv) e também outros modelos médios apenas a combustão como Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Chevrolet Equinox e Jeep Compass. Ou mesmo híbridos puros como o Corolla Cross HEV.

NÃO COMPRE O HAVAL H6 HEV! Compre logo o HAVAL H6 PHEV 19. VEJA O VÍDEO!

