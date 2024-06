Alto contraste

A+

A-

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Após um ano de vendas no Brasil, a GWM começou a entender todos os tipos de clientes e expande a linha do Haval. Agora chega ao mercado o Haval H6 PHEV19, que tem motorização híbrida de 326 cv, pode rodar até 74 km com uma carga na bateria, que é de 19 kWh, e custa R$ 229 mil até o dia 21/06, abaixo do concorrente BYD Song Plus.

O R7-Autos Carros teve um breve contato com a nova versão que está chegando ao mercado.

No trânsito paulistano

Mesmo no horário de pico, foi possível observar as mudanças de motorização do Haval H6. Em arrancadas e em retomadas, se prestar bem atenção, dá para notar um pouco menos de potência. Mas, claro, é preciso ser muito criterioso e ter dirigido a versão PHEV34, que tem 393 cv, para sentir essa diferença.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

O Haval H6 PHEV19 vem equipado com um motor 1.5 litro turbo a gasolina e outro elétrico, aqui um a menos do que a configuração mais potente, que totalizam 326 cv e 530 Nm. E, mesmo sendo um SUV médio robusto, consegue ter agilidade de crossover compacto, fazendo de zero a 100 km/h em apenas 7,6 segundos, o que é três segundos mais lento do que a opção mais cara.

Publicidade

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Portanto, tem que ser muito criterioso para sentir falta de potência no modelo. Óbvio, há pessoas que não estão preocupadas com isso e preferem conforto e consumo de combustível baixo. Isto posto, essa versão intermediária, mesmo com uma bateria menor, consegue ter um consumo de bateria e gasolina baixos.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Durante o para e anda do trânsito paulistano atingimos uma média de 50 km/l e o painel indicava uma autonomia de combustível superior aos 500 km. Todavia, para chegarmos neste número foi preciso dosar bem o pé para não entrar o motor térmico, sendo aqui o “pulo do gato” para quem quer economizar. Evite arrancadas bruscas, apesar dos motores entregarem a potência e torque desejados e instigar o motorista a pisar mais. Acelere apenas quando for preciso e se souber pisar no acelerador de forma progressiva é possível chegar aos 100 km/h sem o motor a combustão ser acionado.

Publicidade

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

O modelo conta com uma bateria de 19 kWh, o que permite rodar até 115 km no ciclo de testes WLTP, mas de acordo com o Inmetro, pode andar até 74 km no modo elétrico. Como o teste foi em um trecho curto, não deu para saber se é possível chegar aos 115 km. Desta forma, quem percorre pequenas distâncias entre casa e o trabalho pode trafegar sem poluir, pois não vai utilizar a gasolina. Por ser um híbrido plug-in, o crossover pode ser carregado em uma tomada rápida de até 33 kW, podendo ir dos 30% até os 80% em um pouco mais de 20 minutos.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Acabamento, Tecnologia e Conforto

A nova versão Haval H6 PHEV16 manteve o desenho do lado de fora, com mudança apenas nas rodas de 19 polegadas exclusivas. Já por dentro, o acabamento está alinhado ao gosto brasileiro com cores mais sóbrias, mesclando com tons claros e um bronze no painel. Os bancos do motorista são confortáveis e a posição ao dirigir não é ruim, porém, o volante está virado um pouco para cima, atrapalhando a ergonomia. Já os bancos traseiros comportam bem três adultos e porta-malas tem capacidade 560 litros.

Publicidade

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Ademais, o painel de instrumentos não mudou e tem fácil visualização, bem como a central multimídia continua flutuante de 12,3 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Inclusive, um pequeno adendo leitor, algumas marcas tradicionais devem aprender fazer multimídia com os chineses, visto que são rápidas, capacitivas, lembrando um smartphone, e de cores vibrantes, isso sem falar nas que giram.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

De volta ao aprendizado que a GWM teve com os clientes brasileiros, a marca colocou de série teto solar panorâmico. O modelo conta com comandos por voz em português, teto solar panorâmico elétrico, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, seis airbags e porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Em relação à segurança, o GWM Haval H6 PHEV19 conta com sistema ADAs de nível 2 plus, o que traz piloto automático adaptativo com Stop&Go, frenagem automática de emergência para pedestres, bicicletas, motos e carros, frenagem automática de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de pontos cegos, centralização de permanência de faixa, alerta de perigo de abertura de portas, reconhecimento de placas de trânsito, Auto Reverse Assistance, Parking Assist para vagas paralelas e em 45ª e 90ª com controle automático de direção, freio e acelerador e, por fim, câmera com visão 360º. Ainda é possível carregar outros equipamentos eletrônicos com o sistema V2L, que transforma a energia da bateria em 220V, permitindo carregar diversos aparelhos por até 5 horas sem consumir o combustível do veículo.

@marcoscamargo_carros Respondendo a @Israel Reinhardt tambem acho. Eu aliás achei o Ora 03 um charme. ♬ som original - marcoscamargo_carros

Vale a pena?

O Haval H6 PHEV19 é o melhor dos mundos para quem quer ter um híbrido plug-in potente, mas não com desempenho de esportivo, além de poder rodar distâncias curtas, permitindo utilizar basicamente o motor elétrico. Outro fator importante é o preço, que sai por de R$ 229 mil até 21/06, depois salta para R$ 239 mil. Com isso, essa configuração fica entre a HEV2, que entrega 243 cv e não é híbrida plug-in e com preço de R$ 214 mil, da PHEV34, que tem 393 cv, um zero a 100 km/h em 4,9 segundos digno de esportivo, além de uma autonomia de 170 km e valor de R$ 279 mil, o que pode ser elevada para algumas pessoas, e, por fim, da GT, que também tem 393 cv e sai por R$ 319 mil.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Enfim, o modelo da GWM não terá multimídia que gira do rival BYD Song Plus, oferecido pelo mesmo valor. Contudo, terá um acabamento mais alinhado ao com o público brasileiro, uma vez que traz menos cromados e cores mais sóbrias no interior.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.