Haval H6 será o primeiro GWM produzido no Brasil SUV híbrido será fabricado em Iracemápolis, no interior de São Paulo

GWM confirma nova versão do Haval H6: PHEV19 (GWM/Reprodução)

A GWM confirmou em um evento na China que o Haval H6 híbrido será o primeiro modelo da marca produzido no Brasil. Jack Wey, que é fundador e chairman da GWM, fez o anúncio ao lado do vice-presidente do Brasil e Ministro da Industria e Comércio Geraldo Alckmin, que o Haval H6 será produzido em Iracemápolis, no interior de São Paulo.

A GWM informa que já começou a contratação e treinamento de operários. A produção dos primeiros modelos pré-série será iniciada ainda este ano.

Haval H6 2025 ganha novidades no Brasil mas não terá visual atualizado (GWM/Divulgação)

De acordo com a GWM, o Haval H6 terá as primeiras unidades fabricadas em regime de pré-produção com a finalidade de testar e ajustar os novos equipamentos da linha de montagem quanto verificar os processos de manufatura e de controle de qualidade.

GWM confirma nova versão do Haval H6: PHEV19 (GWM/Reprodução)

Apenas ao final dessa fase de preparação da planta de Iracemápolis para operação industrial é que terá início a montagem dos veículos destinados ao mercado brasileiro, programada para o primeiro semestre de 2025.

Contudo, a GWM não informou qual versão do Haval H6 será produzida em Iracemapolis. Vale lembrar que recentemente a marca lançou a configuração Haval H6 PHEV19.





