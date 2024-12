HB20 e Kwid aceleram nas vendas: veja ranking de novembro Polo e Strada vendem acima das 10 mil unidades por mês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/12/2024 - 11h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h00 ) twitter

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

O mercado de carros novos com dados prévios de novembro mostram uma mudança importância no perfil dos carros mais vendidos no país. Se por um lado o Polo segue líder com 14.711 unidades e a Fiat Strada segue em segundo com 12.360 há muitas surpresas como podemos ver neste ranking.

Renault/Divulgação Renault/Divulgação

A Hyundai vem crescendo nas vendas e o HB20 pulou para a terceira posição com 12.353 unidades. O HB20S é o oitavo colocado na lista mas o primeiro sedã em vendas no país.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

Entre os SUVs o T-Cross mantém a liderança com 9.468 unidades e o Tracker foi nono no ranking geral e segundo colocado com 6.311 unidades. Boa surpresa ficou por conta do Renault Kwid que vendeu nada menos que 6.739 unidades e o Jeep Compass seguirá como líder após constantes promoções na rede de concessionários

1º VOLKSWAGEN POLO - 14.711

2º FIAT STRADA - 12.360

3º HYUNDAI HB20 - 12.353

4º FIAT ARGO - 10.298

5º CHEVROLET ONIX - 10.253

6º VOLKSWAGEN T-CROSS - 9.468

7º RENAULT KWID - 6.739

8º HYUNDAI HB20S - 6.652

9º CHEVROLET TRACKER - 6.311

10º VOLKSWAGEN SAVEIRO - 6.076

11º FIAT MOBI - 5.657

12º CHEVROLET ONIX PLUS - 5.412

13º VOLKSWAGEN NIVUS - 5.293

14º FIAT CRONOS - 5.255

15º HYUNDAI CRETA - 5.043

16º JEEP COMPASS - 4.979

17º JEEP RENEGADE - 4.593

18º FIAT TORO - 4.586

