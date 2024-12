Híbrido? GWM acaba de lançar um Haval com motor diesel sem eletrificação Modelo tem motor com 181cv e 48kgfm de torque com tração 4x4 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/12/2024 - 11h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

Os SUVs híbridos da Haval, marca do grupo GWM, tem conquistado espaço do consumidor brasileiro com seus motores híbridos. Mas em outros países a GWM oferece versões e modelos a combustão com motores a gasolina e até mesmo diesel. E agora a linha Haval H9 oferece uma nova versão diesel.

CarNewsChina/Reprodução

Com versões de cinco e sete assentos o Haval H9 oferece visual com linhas retas que agradam muito os chineses.

CarNewsChina/Reprodução

Além de um motor a combustão engana-se quem acha que o Haval H9 é ultrapassado. O H9 tem 13 funções avançadas de assistência à condução de nível 2, como reconhecimento de sinais de trânsito, alerta de colisão traseira e frenagem de emergência automática para pedestres, bicicletas, veículos e em cruzamentos, apenas para citar alguns.

CarNewsChina/Reprodução

A potência do Haval H9 vem de um motor a diesel 2.4T com o modelo GW4D24 com 181cv e 48kgfm de torque acoplado a uma transmissão 9AT e combinado com um sistema de tração integral BorgWarner Torque on Demand. A capacidade do tanque de combustível é de 78 L. Vale ressaltar que o motor adota sete medidas de redução de ruído, incluindo engrenagem anti-retrocesso, redução de ruído da correia, redução de vibração do tubo de óleo, revestimento extra da bomba de óleo, eixo de equilíbrio traseiro e bomba de óleo inferior, de acordo com o fabricante.

O Haval H9 oferece modos de condução que configuram parametros que incluem modos esportivo, econômico, 4L (4x4 reduzido) areia, lama e neve.

CarNewsChina/Reprodução

O Haval H9 mede 5,07m de comprimento (4,95m na versão de cinco lugares), 1,97m de largura e 1,93m de altura com altura mínima do solo de 22,4cm, ângulo de ataque de 31°, ângulo de saída de 26°/25°, profundidade de imersão é de 80cm e a capacidade de reboque é de 2,5 toneladas.

CarNewsChina/Reprodução

O tamanho do porta-malas da versão de cinco assentos é de 791 L e pode ser expandido para 1814 L quando o segundo banco está rebatido.

CarNewsChina/Reprodução

O cockpit permanece inalterado em relação à variante a gasolina, equipado com um painel de instrumentos de 10,25 polegadas e uma tela de controle central de 14,6 polegadas. O sistema de controle por reconhecimento de voz suporta operações de multimídia, navegação, telefone, ar-condicionado, teto solar, janela e assentos.

O Haval H9 está disponível nas versões Tuojing de US$ 32,2 milhões, cerca de R$ 193 mil e US$ 34,1 mil na versão Jijing que representa R$ 204 mil em conversão direta.

