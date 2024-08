Hilux SRX está de volta ao catálogo da Toyota no site Picape líder de mercado havia perdido a versão no site e agora a oferta foi recolocada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2024 - 10h33 (Atualizado em 27/08/2024 - 10h33 ) ‌



Entre as oito versões da Toyota Hilux a SRX tinha sumido do site oficial da montadora. Agora a SRX volta a ser oferecida no configurador e a marca se manifestou a respeito.

Toyota Hilux linha 2024 Toyota Divulgação

A empresa disse oficialmente: A Toyota confirma o retorno da Hilux na versão SRX ao portfólio da marca no Brasil. Essa decisão atende às demandas do mercado e dos clientes fiéis da picape. Desta forma, a Hilux passa a ser oferecida em oito versões: Chassi, Cabine Simples, Power Pack, SR, SRV, SRX, SRX Plus e GR-Sport, sempre mantendo a qualidade, durabilidade e confiabilidade da picape líder de mercado no Brasil.

Toyota Hilux linha 2024 Toyota Divulgação

Com o retorno da oferta a versão SRX é a mesma com motor 2.8 turbodiesel com 204cv e 50,9kgfm de torque com câmbio AT6 e tração 4x4. Entre os itens de série continuam o Toyota Safety Sense com controle de cruzeiro adaptativo, alerta de pré colisão e frenagem autônoma bem como alerta de saída de faixa.

Toyota Hilux perde “aerofólio” nas versões SRX e GR-Sport na Argentina Toyota/Divulgação





‌



A Toyota Hilux, porém, segue na versão 2024 e por enquanto estes são os preços da linha:





‌



Cabine Simples chassi-cabine manual: R$ 223.490

Cabine Simples manual: R$ 231.290

‌



Cabine Dupla STD Power Pack manual: R$ 243.790

Cabine Dupla STD Power Pack automática: R$ 251.390

Cabine Dupla SR automática: R$ 277.890

Cabine Dupla SRV automática: R$ 290.190

Cabine Dupla SRX automática: R$ 324.690

Cabine Dupla SRX Plus Automática: R$ 333.290

Cabine Dupla GR-Sport automática: R$ 371.390