História: Basalte e outros conceitos da Citroën do passado Desde do Traction Avant alguns modelos icônicos graças ao design diferenciado fizeram história na marca centenária Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 02h00 ) ‌



Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

A Citroën sempre foi uma referência em design e acessibilidade oferecendo uma proposta premium com carros diferenciados de vários segmentos. Hoje com proposta mais popular, a marca divulgou que seu próximo lançamento, o Basalt, tem origem de nomenclatura no Citroën Basalte, uma versão do clássico GS apresentada em 1978.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

O carro tinha desenho cupê, pintura em dois tons e itens como lavador de faróis e teto solar e teve só 1.800 unidades produzidas.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

Mas essa não foi a única muito menos a última tentativa da marca de popularizar tecnologias presentes em modelos premium. André Citroën achava que o desenho era item importante nos veículos mesmo que fossem modelos de entrada. Chamar a atenção sempre foi a ideia da marca que em 1925 iluminou a Torre Eiffel em Paris com a grafia da marca.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

Em 1934 a Citroën apresentava um carro com desenho aerodinâmico como em modelos mais caros porém com dimensões reduzidas, carroceria monobloco e tração dianteira, o Traction Avant com motor 1.3 de 32cv considerado muito avançado para a época.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

As formas arredondadas do Citroën 2Cv também fizeram história. O carro apresentado em 1948 a partir de conceitos que vieram anos antes fez história e teve 9 milhões de unidades construídas até o final dos anos 1980.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

Nos anos 1950 foi a vez do lendário DS. De formado aerodinâmico era considerado um carro do futuro quando lançado em 1955. Foi pioneiro em contar com freios a disco, estreou a suspensão hidropneumática, foi um dos modelos de vanguarda para a Citroën e fez muito sucesso com 1,4 milhão de unidades produzidas.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

Seu design orientou o estilo de inúmeros modelos da marca como o Ami 6 e o Dyane mas também o CX que foi o carro médio por excelência dos franceses nos anos 1970.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

Outro modelo icônico foi a Van Type H que tinha o projeto orientado para a facilidade de manutenção e a durabilidade.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

A versão Familalle orientou, por exemplo, a criação das minivans nos anos 1980 pois já tinha seis lugares e o conceito de espaços funcionais. E o desenho era claramente diferente como eram todos os Citroën.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

Assim, a marca francesa de André Citroën sempre criou modelos orientados para o design e funcionalidade com proposta mais acessível.

Citroën/Reprodução Citrën/Reprodução

A CITROËN REVELA O NOME DO SEU NOVO SUV COUPÉ: o Basalt e terá proposta similar a do Fiat Fastback. VEJA O VÍDEO!