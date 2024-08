Honda Biz ganha novo motor, painel digital e novidades na linha 2025 Motoneta fica mais eficiente após 4,7 milhões de unidades vendidas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 24/08/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Honda/DIvulgação Honda/DIvulgação

A Honda Biz, desde seu lançamento em 1998, desempenhou um papel crucial na popularização do uso de motocicletas no Brasil, atraindo novos motociclistas, especialmente mulheres, graças à sua simplicidade de condução, design atraente e sistema de transmissão semiautomático. São 4,7 milhões de unidades produzidas e vendidas por aqui, recorde inferior apenas à também líder Honda CG.

Honda/DIvulgação Honda/DIvulgação

As novas Honda Biz 125 EX e ES de 2025 mantiveram sua essência mas recebem mudanças importantes desde a estrutura, passando pela motorização e tecnologia considerando que são modelos de entrada. Ambas versões são equipadas com um novo motor de 123,9 cm³, que proporciona maior eficiência no consumo de combustível e menores emissões, em conformidade com o PROMOT 5. A principal diferença entre as versões é o sistema de alimentação: a Biz 125 EX possui tecnologia FlexOne, permitindo o uso de gasolina e etanol, enquanto a Biz 125 ES utiliza apenas gasolina.

Honda/DIvulgação Honda/DIvulgação

Outro destaque é a eliminação do pedal de freio, substituído por uma alavanca no punho esquerdo, integrada ao sistema de frenagem CBS do tipo combinado. A Biz 125 EX conta com freio dianteiro a disco e traseiro a tambor, enquanto a Biz 125 ES tem freios a tambor em ambas as rodas.

Honda/DIvulgação Honda/DIvulgação

O chassi tipo monobloco de aço agora conta com um tubo de secção quadrada para melhorar a resistência e rigidez estrutural, garantindo com isso um melhor comportamento dinâmico. A suspensão dianteira por garfo telescópico, com tubos de 26 mm foi recalibrada e oferece 100 mm de curso. Na traseira, o braço oscilante tem dois conjuntos mola-amortecedor e permitem 86 mm de curso.

‌



Novo design

O design renovado inclui novas rodas, painel digital e um compartimento com porta USB-C no escudo frontal. As Biz 125 EX possuem rodas de liga-leve com pneus sem câmara, enquanto a Biz 125 ES tem rodas de aço raiadas com pneus com câmara. Além disso, o modelo EX é equipado com luzes de posição em LED que são um outro avanço para a motoneta.

Honda/DIvulgação Honda/DIvulgação

As novas versões estarão disponíveis a partir de setembro de 2024, com preços sugeridos de R$ 14.970,00 para a Biz 125 EX e R$ 12.000,00 para a Biz 125 ES. Ambos os modelos oferecem três anos de garantia e sete revisões com óleo Pro Honda grátis a partir da 3ª revisão.

1 MOTO A CADA 20 segundos: visitei a fábrica da Honda em Manaus. VEJA O VÍDEO!