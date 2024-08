Honda Bros 160 2025 ganha novo visual, LED e revisão mecânica Trail de entrada ganha novos faróis, mudanças de suspensão e perdem (pouca) potência na linha 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h00 ) ‌



A Bros 160, moto aventureira de entrada da Honda chega ao mercado com uma revisão importante no visual, ciclística, segurança e até mudanças mecânicas.

A Honda Bros 160 ganha também a opção com freios do tipo ABS de R$ 21.390,00 enquanto a opção com freios combinados sai por R$ 20.490,00.

Toda a Honda Bros 160 foi revista no visual. Ganha faróis em LED e também banco em dois níveis, novo painel digital com indicador de marcha além de conta-giros, marcadores de consumo e hodômetro total e parcial que já estavam disponíveis. Também há um ponto de carga para celulares USB-C.

O curso da suspensão foi ampliado em 31mm na frente e 33mm na traseira. Assim oferece 180 m e 150 mm. As rodas raiadas seguem sem alterações com 19″ na dianteira e de 17″ na traseira com pneus 90/90-19 e 110/90-17.

Na ficha técnica a Honda Bros 160 2025 tem 2.067 mm de comprimento, 810 mm de largura, 1.151 mm de largura e 1.356 mm de entre-eixos. O vão livre do solo é de 247 mm.

O motor recebeu uma recalibração: segue sendo um 162cc e agora entrega 14,3 cv de potência a 8.000 rpm e 1,45 kgfm de torque a 5.500 rpm quando abastecido com etanol. É 0,5cv a menos do que a versão anterior. As Honda NXR 160 Bros ABS e NXR Bros 160 CBS chegam às lojas no próximo mês e contam com 3 anos de garantia.

