Honda CG fica mais cara pela terceira vez no ano e se mantém na linha 2024 Preços chegam a R$ 17,4 mil na versão Titan, topo de linha da motocicleta mais vendida do país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2024 - 13h30 (Atualizado em 22/07/2024 - 13h58 ) ‌



A Honda CG continua sendo o veículo mais vendido do Brasil, mesmo sem mudanças de versão. No entanto, segundo o site da Honda, os preços já estão mais altos desde a versão Start até a Titan, que é a mais cara. Este é o terceiro reajuste do ano, e agora os preços variam de R$ 14.650 a R$ 17.400.

A versão de entrada, Start, agora sai por R$ 14.650, um aumento de R$ 290. A linha Fan 160 custa agora R$ 16.070, com um reajuste de R$ 320. A Titan, por sua vez, está sendo vendida por R$ 17.440, sofrendo o maior reajuste da linha CG.

Honda CG Titan é o veículo mais vendido do país sendo produzido em Manaus/AM

A versão Cargo, com seu tradicional bagageiro reforçado, agora custa R$ 15.970. Esses valores são sempre sugeridos, mas podem sofrer acréscimos de frete e seguro.

CG Titan conta com novo grafismo, carenagem de farol e detalhe nas laterais

Com exceção da Cargo, que é sempre branca, as demais versões tiveram novidades de cores na linha 2024, apresentada na metade do ano passado. A Titan, por exemplo, ganhou opções de azul perolizado, vermelho perolizado e cinza metálico. Já a Fan perdeu o cinza-claro e adotou um cinza escurecido.

Honda CG 160 Titan chega a meio milhão de unidades produzidas no Brasil Honda/Divulgação

Sem mudanças mecânicas, a linha CG adota freio combinado (CBS), sendo que a Start ainda usa freio duplo a tambor nas duas rodas. O motor é o conhecido 160 ou precisamente 162,7 cm³, com 15 cv e 1,54 kgfm de torque com etanol.

A Start não é flex, consumindo somente gasolina, e por isso tem 14,9 cv e 1,4 kgfm de torque. Em toda a linha, o câmbio é tradicional de cinco velocidades.

