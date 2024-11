Honda City vai mudar: veja o preço da linha 2025 Sedã e hatch terão novos detalhes visuais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 09h35 ) twitter

Depois de guardar muito bem o segredo, a Honda tornou oficial o lançamento da linha 2025 do hatch e do sedã City. O R7-Autos Carros apurou com concessionários os novos preços e algumas lojas já estavam até recebendo listas de espera dos clientes. A Honda por sua vez divulgou um press release no final da noite tornando oficiais as mudanças visuais e de conteúdo.

Além dos retoques visuais, há pacote Honda Sensing disponível desde a versão EX. O controle de cruzeiro adaptativo ganha a função low speed follow e o motor 1.5 aspirado não irá mudar.

Visual

O Honda City 2025 ganha novo para-choque, grade e acabamento cromado na parte superior da dianteira. Nas lanternas há um novo arranjo horizontal e também novos para-choques, que resultam em 2,5cm a mais no comprimento.

A versão hatch tem acabamento Black Piano na junção com o capô. O para-choque traseiro também ganha moldura inferior em preto, e nas dimensões do Hatchback o comprimento é apenas 2mm maior.

Na versão de entrada, a LX, as rodas de liga leve são aro 15” com acabamento diamantado e fundo cinza. Nas versões EX, EXL e Touring do New City Sedã as rodas são aro 16” com acabamento diamantado e fundo preto, as mesmas do New City Hatcback EX e EXL. A versão Touring do Hatchback tem uma opção exclusiva de rodas, com acabamento escurecido e fundo preto.



Interior

A grande novidade está no freio de estacionamento eletrônico (EPB) – exclusividade na categoria e também um novo console. A chegada destes equipamentos trouxe também a adoção de freios traseiros a disco. Também há carregador sem fio de celulares e a partir das versões EX há novas portas USB: duas do tipo A no painel dianteiro e duas do tipo C para os ocupantes do banco traseiro. A Honda também trouxe uma nova câmera de ré com melhor resolução e mudanças na multimídia.

Versão Touring mais equipada

Desde a versão EX, por exemplo, o painel conta com quadro de instrumentos com tela TFT de 4,2” colorida – nas versões EXL e Touring, a tela TFT é de 7”, multiconfigurável. Outra melhoria é o ar-condicionado digital Dual Zone e novos acessórios.

O motor da linha City não muda: segue 1.5 aspirado com 126 cv a 6.200 rpm, seja com etanol ou com gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a 4.600 rpm (gasolina). O câmbio CVT oferece os sistemas Step-shift e EDDB (Early Down-shift During Braking).

As vendas da linha 2025 do New City iniciam em 9 de novembro, quando toda a rede de concessionárias Honda estará abastecida com o lançamento. A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem.

Versões, preços e cores

Sedã

LX: R$117.500,00

EX: R$126.000,00

EXL: R$134.200,00

Tour: R$142.400,00

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio Perolizado.

Hatch

LX: R$117.500,00

EX: R$125.000,00

EXL: R$133.200,00

Tour: R$141.400,00

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Cinza Grafeno Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio Perolizado, Vermelho Supernova Perolizado (sendo essa última, inédita).

