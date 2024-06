Honda confirma XR 300L Tornado no Festival Interlagos Com base na Sahara, a proposta da Tornado é diferente com perfil estreito e off road

A Honda confirmou o lançamento da nova XR 300L Tornado durante o festival Interlagos, que abre as portas ao público hoje em São Paulo. Com a mesma estrutura da recém relançada Sahara 300, a Tornado é mais uma volta de um produto que fez sucesso há alguns anos quando era uma moto de 250cc lançada em 2001.

Com base na Sahara, a proposta da Tornado é diferente com perfil estreito e off road para o trânsito urbano e percursos fora de estrada. Mais leve e com menos carenagem, a Tornado XR 300L deve ser mais leve que os 149 kg da Sahara.

A Honda ainda não trouxe os dados técnicos da moto, mas confirmou que ela chega às lojas em julho.

Com o novo chassi CRF, a Tornado exibida no Festival Interlagos tem rodas de 21″ na dianteira e 18″ na traseira com pneus Metzeler Karoo. O motor de 300cv tem 25,2 cv a 7.500 rpm e 2,74 kgfm de torque a 5.750 rpm com etanol ou 24,8 cv e 2,70 kgfm com gasolina na Sahara, que usa a mesma estrutura da futura Falcon. Em breve vamos conhecer mais novidades sobre a motocicleta.





