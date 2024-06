Honda Cub de 50cc símbolo da motorização do Japão vai sair de linha em 2025 Motos acessíveis com motor de 50cc não devem atender novos padrões de emissão a partir do próximo ano

Um dos símbolos da motorização japonesa dos anos 1950, as motocicletas Honda Cub tiveram um fim decretado. Por conta de novas e exigentes normas de emissão as “cinquentinhas” japonesas deixarão de ser produzidas após mais de sete décadas.

Graças às novas regras que entram em vigor no próximo ano a Honda teria que fazer muitos investimentos para agregar itens como conversor catalítico em um motor muito pequeno o deixaria as Cub muito caras para a maioria das pessoas e por isso esse tipo de veículo não será mais oferecido.

As motonetas de 50cc ainda são oferecidas no mercado japonês em versões bem evoluídas a um preço acessível e motor de 49 cilindradas com 3,4cv e 3,8kgfm de torque com injeção eletrônica PGMFI em um conjunto que alcança 69km/h. No Japão uma Cub 50 custa cerca de US$ 1,2 mil ou R$ 6,4 mil em valores convertidos. Além da Cub e Super Cub (que conhecemos como Honda Biz) no Brasil de 125cc também é ofertada e seguirá em linha.

Atualmente a Honda vende as versões Super Cub, Cross Cub, Benly scooter e CRF50F de perfil aventureiro e todos com motor de 50cc.

Ao todo foram mais de 60 milhões de Honda “Cinquentinha” vendidas desde 1958 pela Honda sem contar as inúmeras versões similares de outras marcas. No Japão as motonetas são chamadas “Mops” ou “Mopeds” e o maior pico de produção foi em 1982 com 2,7 milhões de unidades produzidas.

Histórico de sucesso

Lançada em 1958 a Honda Cub não foi um sucesso de imediato pois o Japão vivia uma grande recessão econômica. Naquela época a Honda Motor Co. já era uma grande fabricante de motores e lançava a linha de motos com preço acessível e sistema de venda feito porta a porta.

Nos anos 1960 a produção cresceu muito com a grande demanda e com a fama de inquebrável, econômica e fácil de pilotar tanto para os homens quanto para as mulheres superando os modelos do tipo scooter em voga na Europa.

Já nos anos 1960 foi lançada como Super Cub nos EUA e teve versões de até 90cc. Sua evolução deu origem à Honda Dream vendida no Brasil e depois à Honda Biz fabricada até hoje em vários países inclusive no Brasil. Ao todo, 24 países produziram as Honda Cub que agora começam a se despedir do mercado.

