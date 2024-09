Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil Feita para a cidade, ela é ágil, econômica mas tem seus limites Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil

A Honda Elite 125 ocupa uma posição chave dentro do portfólio da Honda. Bem mais barata que a PCX, traz o conforto do câmbio automático para pilotos que desejam ingressar no segmento dos scooters. E com a estreia de uma nova geração, há muitas novidades sobre a Honda Elite 125 que testamos no R7-Autos Carros.

Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil

Há várias novidades visuais na Elite 125 mas se trata de uma nova geração pois até a ciclística foi alterada. Há novos faróis e um novo escudo com luzes de posição e faróis em LED, mais espaço sob os bancos e assoalho plano, novo ponto de abastecimento atrás do assento e novas lanternas bem como motor revisto.

Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil

Para a pilotagem, o assoalho em frente ao assento está maior e sem desnível ou interferência do chassi o que melhora a segurança a bordo e permite acomodar uma bolsa ou mochila com facilidade. Outra novidade é o painel do tipo Blackout com instrumentação maior e digital e agora colocamos um capacete aberto sob o banco e ainda sobra espaço para uma carteira.

Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil

A mecânica da Elite 125 também mudou. Agora o motor tem 123,9cm3 com comando simples no cabeçote e duas válvulas com 8,2cv que é menos potente que o anterior porém a potência chega mais cedo no novo motor a 6.250rpm. O torque é de 1,05kgfm que chega a 5.000rpm melhora do a eficiência a bordo com consumo de 49,9km/l e velocidade máxima de 89km/h.

‌



Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil

A Honda Elite 2025 também ficou ligeiramente maior com 1,83m de comprimento, quase 10cm maior que anterior, 1,17m de altura, 0,70cm de largura e 1,26m de entre-eixos, um ganho de 3,7cm que deve se refletir em maior conforto. A altura do solo cresceu 3,7cm e agora está em 17,1cm.

Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil

Na prática em testes com a Elite 125 notamos pouca diferença no desempenho ainda que a velocidade demore mais tempo a chegar. O motor também parece mais suave, o ajuste do câmbio CVT está mais preciso mas outros limites são vistos ao longo do teste.

‌



Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil

A Elite 125 é curta e com novos pneus Angel Scooter com pequenas rodas de 12 polegadas na frente e 10 na traseira. Para quem mora em lugares bem esburacados é preciso atenção pois com entre eixos curtos pode ser perigoso encontrar um buraco mais fundo.

Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil

Boa para sair dos semáforos, a Elite 125 é mesmo uma scooter só para a cidade. Mantém boa velocidade entre 60 e até 70km/h mas esse é o seu limite. Mais do que isso o consumo se eleva demais e a entrega de potência acaba. Tudo tem limite. No nosso teste o consumo ficou em 44,5 km/l, um pouco abaixo do informado pelo Inmetro.

‌



Honda Elite 125: teste com a scooter mais barata do Brasil

O painel também poderia ter melhor contraste mas o resultado é que a Elite atende bem percursos urbanos com economia e eficiência além de entrar em qualquer vaga, corredor ou bolsão de motos. Seu preço é de R$ 12,9 mil mas com frete e seguro pode chegar facilmente aos R$ 15 mil sendo mais confortável que uma Biz por exemplo por conta do câmbio automático.

NOVA HONDA ELITE 125 2025: teste com a nova geração e preço. VEJA O VÍDEO!