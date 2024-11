Honda PCX 2025 ganha novas cores: veja os preços e versões Scooter líder de venda ganha três novas opções de cores na linha atualizada que mantém motor e mesmos equipamentos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 13h20 ) twitter

Honda/Divulgação

Só neste ano a Honda PCX já registrou 48.295 unidades vendidas, o que faz dela líder entre as scooters. Com 12 anos de vida e três mudanças importantes ao longo desse tempo, ela lidera o ranking que tem outra Honda, a Elite, na segunda colocação com 22.493 unidades comercializadas.

Honda/Divulgação

E a linha PXC 160 chega à linha 2025 com atualização e cores. São três opções conforme a versão. Na PXC 160 CBS há opção branco perolizado, a PCX 160 ABS ganha vermelho perolizado como opção e na PCX DLX ABS há nova opção azul perolizado.

Honda/Divulgação

A mecânica não muda. O motor da Honda PCX 160 é um 156,9cm3 com arrefecimento líquido de 16cv e 1,5kgfm de torque com câmbio automático do tipo CVT.

Honda/Divulgação

Bem equipada, a Honda PCX 160 tem farois e lanternas de LED, rodas de liga leve, painel de instrumentos digital, ponto USB de carga de dispositivos, chave presencial e alarme como itens de série. Já a ABS e DLX contam com freio antitravamento (nas demais versões segue o freio combinado), freio a disco traseiro e controle de tração como diferencial.

‌



Honda/Divulgação

A Honda PCX 160 vem com pneus Pirelli Rosso 110/70 na frente e 130/70 na traseira. A PC 160 pesa 124kg na versão CBS e 126kg na ABS e DLX, mantém o tanque de 8 litros, porta objetos e seus 1,93m de comprimento, 74cm de largura, 1,10 de altura, vão livre do solo de 13,4cm e altura do assento de 76,4cm.





‌



PCX 2025: confira os preços e versões





Honda PCX 160 DLX ABS: R$ 20.234,00 – Azul escuro perolizado

‌



Honda PCX 160 ABS: R$ 19.773,00 – Vermelho perolizado

Honda PCX 160 CBS: R$ 17.976,00 – Branco perolizado





