Honda XR 300L Tornado tem preço divulgado Off road mais acessível, Tornado mantém características

A Honda deu sequência ao lançamento da nova XR 300L Tornado. Baseada na Sahara com o mesmo motor e chassi, a Tornado tem proposta mais esportiva e off road e agora seu preço foi divulgado: R$ 27.690,00.

A XR 300L Tornado traz suspensão elevada na dianteira com 123mm na frente e 245 na traseira o amortecedor mais longo melhora a sensação de segurança com 227mm de curso. O tanque tem 13,8litros com desenho exclusivo da Tornado.

O painel tem velocímetro, conta giros, alertas, indicador de marcha e se nota na ergonomia que o banco está mais alta: 89cm do solo enquanto na Sahara são 85,9cm.

