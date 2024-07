Alto contraste

A+

A-

Huawei atrai clientes de carros até 22h nas lojas de Shangai Fotos: Marcos Camargo Jr. 07.07.2024

A Huawei é uma das marcas que mais se destacam no segmento automotivo com atualmente quatro modelos em duas “famílias” diferentes: os M5, M7 e M9 que foram desenvolvidos com a Seres e o Luxeed S7 feito em parceria com a Chery. E uma visita às lojas em Shangai chama a atenção pela quantidade de pessoas em torno dos carros. Em um domingo às 22h, a loja de eletrônicos e automóveis na rua mais movimentada de comércio em Shangai tem dezenas de clientes ao redor dos carros.

Huawei atrai clientes de carros até 22h nas lojas de Shangai Fotos: Marcos Camargo Jr. 07.07.2024

E quais carros estão em destaque?

O Luxeed S7 ainda tem ares de lançamento mas foi apresentado em novembro do ano passado. As primeiras unidades começaram a chegar às lojas em abril mas o sedã elétrico de até 496cv já tem 100.000 pedidos.

Huawei atrai clientes de carros até 22h nas lojas de Shangai Fotos: Marcos Camargo Jr. 07.07.2024

O Luxeed S7 é concorrente do Tesla Model 3 e Xiaomi SU7 que vem ofuscando a presença de Elon Musk na a China em vários segmentos.

Huawei atrai clientes de carros até 22h nas lojas de Shangai Fotos: Marcos Camargo Jr. 07.07.2024

Ao lado do Luxeed encontramos o trio de elétricos M5, M7 e M9. Vale lembrar que a Seres foi lançada no Brasil ano passado mas efetivamente a operação ainda não deslanchou. Inclusive os carros vistos nessa loja em Shangai já são atualizados em relação aos modelos mostrados no mercado brasileiro.

Publicidade

Huawei atrai clientes de carros até 22h nas lojas de Shangai Fotos: Marcos Camargo Jr. 07.07.2024

O M5 é um SUV vendido em versões de 221cv a 489cv com modelos elétricos e híbridos que podem chegar a 1.455km de autonomia enquanto o M7 de maior porte que combina motor 1.5 turbo a gasolina com elétricos com versões de 268cv a 443cv.

Huawei atrai clientes de carros até 22h nas lojas de Shangai Fotos: Marcos Camargo Jr. 07.07.2024

Outro destaque do espaço é o M9, SUv de grande porte igualmente vendido com motor elétrico ou híbrido que pode chegar a 520cv de potência.

Publicidade

Huawei atrai clientes de carros até 22h nas lojas de Shangai Fotos: Marcos Camargo Jr. 07.07.2024

Na China o M9 vem surpreendendo nas vendas e concorre com modelos como Mercedes-Benz GLS e BMW X7 usando tecnologias que os concorrentes não trazem como 12 sensores e radares e sistema autônomo de condução, suspensão a ar, sistema de som com 25 alto falantes entre outras especificações.

Huawei atrai clientes de carros até 22h nas lojas de Shangai Fotos: Marcos Camargo Jr. 07.07.2024

A Huawei usa a tecnologia da marca junto com a experiência de outras empresas do segmento automotivo. O grupo criou a Harmony Intelligent Mobillity Alliance (HIMA) que une o grupo Chery, dono de várias marcas como OMODA e Exceed, além da Seres para atuar em segmentos promissores dos carros híbridos e elétricos.

OMODA E JAECOO: mais uma marca chinesa no Brasil! Já vi os modelos de PERTO em SÃO PAULO. Veja o vídeo!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.