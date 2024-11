Huwaei mostra sedã de luxo para deixar Rolls Royce, Bentley e Maybach para trás S800 terá motor elétrico e chega em meados de 2025 mirando mercado europeu Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 09h10 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A Huawei é uma gigante de tecnologia com um grande braço automotivo que tem feito sucesso na China. Além do Stelato e do Aito M9, a marca acaba de apresentar um sedã de luxo que promete dar um salto tecnológico em relação a produtos tradicionais como Rolls-Royce, Bentley e Maybach. Trata-se do S8800, sedã de grande porte e motor elétrico com visual rebuscado mas perfil bem tecnológico.

A Huawei está lançando não somente o S800 mas sim uma nova linha de produtos que receberá o nome de Maestro. E essa marca terá a JAC Motors como parceira na China sendo a quinta empreitada da Huawei no segmento automotivo. Depoos da Stelato (Huawei/BAIC), Luxeed (Huawei/Chery) e AITO (Huawei/Seres) a Maestro será uma Huawei/JAC.

O sedã de luxo foi apresentado por Yu Chengdong, CEO da Huawei, apresentou o carro que tem 5,48m de comprimento, 2,00m de largura e 1,56m de altura com entre-eixos de 3,37m, bem similar às medidas de um Mercedes Maybach Classe S por exemplo e também bem parecido com o que é oferecido no Rolls-Royce Ghost.

Ainda não há informações sobre a motorização mas S800 da Huawei será 100% elétrico. ELe trará novidades como as luzes ambiente “starry sky” com luzes cravejadas sobre o revestimento do teto, carpete espesso no revestimento interior e terá um layout de quatro lugares além de sistema de inteligência artificial e condução autônoma nível 3. O lançamento efetivo será na primavera do próximo ano na China, algo como abril ou maio de 2025.

