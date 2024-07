Hyundai aumenta preços da linha Creta e HB20 2025: veja como ficou

‌



Hyundai HB20 2023 Honda/Divulgação

A Hyundai aumentou os preços das linhas HB20, HB20S e Creta no site da montadora. Em geral os reajustes ficaram em 3% e correspondem a cerca de R$ 3 mil na linha do hatch e sedã enquanto no SUV os reajustes ficaram, em média, em R$ 1.800.

Linha HB20 e HB20S

O HB20 Sense Plus 1.0 manual ficou quase R$ 3 mil mais caro e agora parte de R$ 88,9 mil. O Comfort Plus 1.0 agora custa R$ 92.390, um aumento proporcional à versão de entrada. O Limited que é a versão mais completa com motor 1.0 aspirado custa agora R$ 96.390.

A recém criada versão Hyundai HB20 Comfort Plus, já com motor 1.0 TGDI, agora custa R$ 19.490, um leve reajuste de R$ 600. Já a versão mais completa, Platinum Safety, agora sai por R$ 122.290, um reajuste também de R$ 2,9 mil.

Traseira tem desafios e lanternas até as extremidades do novo Hyundai HB20 2023

O Hyundai HB20S agora ficou R$ 2.100 mais caro em suas versões tendo a Comfort Plus agora comercializada por R$ 97.690 e a Limited Plus por R$ 102.090. A versão Comfort Plus com motor 10 TGDI teve o preço mantido em R$ 114,9 mil e a Platinum Safety sai de R$ 125,8 mil para R$ 127,9 mil.

HB20S Marcos Camargo Jr. 04.10.2022

A Comfort Plus Tech é a estreante da linha 2025 e foi anunciada por R$ 117.590. Por isso não teve alteração de preço.

Creta

A versão de entrada Comfort Plus agora sai por R$ 141,8 mil, reajuste de R$ 1.800. Já a Limite Safety passa a custar R$ 156,4 e a Platinum Safety custará R$ 172,6 mil o que representa R$ 800 de elevação.

A versão de apelo esportivo N Line ficou R$ 1,6 mil mais cara e agora custa R$ 182.090 e o Creta Ultimate 2.0 agora custa R$ 187.890.

