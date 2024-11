Hyundai Creta 2025: veja os preços para PCD Rede oferece isenção de IPI mas não oferece bônus adicional: veja os preços Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/11/2024 - 14h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 12.11.2025

O Hyundai Creta é o vice-líder em vendas considerando o segmento de SUVs no Brasil. A reestilização completa do crossover ampliou as opções de escolha para o consumidor apto aos descontos para PCD (portadores de necessidades especiais). E o Creta já está disponível para o público PCD com descontos mas sem bônus de fábrica ao menos neste momento.

A Hyundai oferece isenção de IPI em todas as opções disponíveis do portfólio Creta 2026. Todas as versões são elegíveis desde as equipadas com motor 1.0 Turbo GDI (que equipa as verões Comfort, Limited, Platinum e N Line) até a Ultimate com novo motor 1.6 Turbo cujos preços variam de R$ 141,8 mil a R$ 189,9 mil.

Confira os descontos praticados pela rede de concessionários Hyundai Creta Comfort 1.0T ATPreço PCD: R$ 136.072,51Hyundai Creta Limited 1.0T ATPreço PCD: R$ 150.073,91Hyundai Creta Platinum 1.0T ATPreço PCD: R$ 165.609,71Hyundai Creta N Line 1.0T ATPreço PCD: R$ 174.624,31Hyundai Creta Ultimate 1.6T ATPreço PCD: R$ 174.657,81

