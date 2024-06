Hyundai Creta e HB20 têm condições diferenciadas de preço em junho Linha do HB20 (hatch), HB20S (sedã) e o SUV Creta são vendidos com 60% de entrada

A Hyundai Motor anuncia condições especiais para aquisição da linha HB20 e Creta, com financiamento e outras bonificações válidas até o final de junho. A linha do HB20 (hatch), HB20S (sedã) e o SUV Creta é vendida com 60% de entrada e 18 parcelas sem juros. Na linha Creta Limited e Platinum o prazo de pagamento pode ser de até 36 parcelas.

Outras versões têm opção de 30% de financiamento com taxa de 1,19% ao mês, com saldo em 60 parcelas, com parcela final e recompra garantida.

A linha Creta também tem desconto de R$ 13 mil na versão Limited, que sai por R$ 139,1 mil; R$ 10 mil de desconto no Creta Comfort, além de R$ 9 mil no Creta Platinum Safety, R$ 8 mil para a Platinum e o HB20 Limited Plus vendido por R$ 95,9 mil, desconto de R$ 4 mil.

Hyundai Creta e HB20 chegam à linha 2025 com pequenas mudanças

Quem comprar o Creta Comfort pode financiar com 50% de entrada e saldo em 36 parcelas, com taxa de 0,99% ao mês, ou 48 parcelas com juros de 1,09% ao mês.





