Hyundai Elantra 2025 estreia com versão híbrida mais barata nos EUA Sedã ganha versão “Blue” com motor 1.6 turbo por US$ 25 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h00 ) ‌



Hyundai/Divulgação

Enquanto os híbridos foram só anunciados no Brasil pela voz das montadoras General Motors, Stellantis (Jeep e Fiat devem começar esse movimento) e Volkswagen, fora do país esse movimento já está bem acelerado. A Hyundai anunciou algumas mudanças para o Elantra 2025 e revelou agora que o preço inicial será de US$ 21.875, (cerca de R$ 120 mil) um aumento de US$ 250 em relação ao modelo anterior.

Hyundai/Divulgação

Há uma mudança de versões, o sedã médio ficou mais equipado em versões como SEL Convenience mas a novidade é a SEL Sport Hybrid. Posicionada como topo de gama, traz um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e um sistema de infotainment maior, também de 10,25 polegadas. A motorização surpreendeu assim como o preço.

Hyundai/Divulgação

Especificamente, o Elantra Hybrid Blue de entrada começa em US$ 25.100, o que o torna US$ 1.150 mais barato que o modelo do ano anterior. Isso equivale a R$ 138 mil em um carro médio nos Estados Unidos. Não que isso seja novidade pois há 10 anos o Sonata já era híbrido mas o preço surpreendeu o mercado.

Hyundai/Divulgação

As versões convencionais do Elantra 2025 vêm equipadas com um motor 2.0 litros de quatro cilindros de 147cv. Já a versão N Line vai um passo além, com um motor turbo de 1.6 litros e quatro cilindros, com 201cv e 26kgfm de torque.

Hyundai/Divulgação

O Elantra Hybrid também possui um motor turbo de 1.6 litros, mas sua potência combinada é significativamente menor, com 139cv e 26kgfm de torque combinado com motor elétrico. Isso mostra o movimento das montadoras em oferecer híbridos mais acessíveis no mercado norte-americano onde a aceitação desses modelos cresceu 38% só em 2023.

