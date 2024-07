Hyundai HB20 reina entre os mais vendidos: Onix e Polo seguem (veja o ranking)

Alto contraste

Com 202.474 automóveis e comerciais leves vendidos no Brasil em junho, o semestre já conta com mais de 1 milhão de carros comercializados mas tem mudanças importantes entre os modelos mais vendidos. Depois da liderança da Strada e do Polo, o novo líder de vendas no país é o HB20.

Reestilizado em 2022, o Hyundai HB20 foi o veículo mais vendido em junho de 2024 com 9.760 unidades emplacadas. O Volkswagen Polo o seguiu bem de perto com 9.683 unidades negociadas. O terceiro lugar ficou com o Chevrolet Onix com 8.852 unidades comercializadas subindo na lista de modelos mais vendidos.

Com 7.551 unidades vendidas, a Fiat Strada ficou na quarta colocação, um pouco à frente do Fiat Argo, que teve 7.423 unidades comercializadas. A Strada vinha liderando as vendas por três anos consecutivos e agora perde fôlego ainda que a Fiat seja líder de mercado no país. Logo atrás do Argo veio o Chevrolet Onix Plus com 6.538 unidades negociadas e líder entre os sedãs. O sétimo mais vendido foi o Fiat Mobi com 6.007 unidades contabilizadas.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

O Volkswagen T-Cross, que foi o SUV compacto mais vendido no mês passado, teve 5.936 unidades vendidas e ficou na oitava posição. O nono lugar ficou com o Chevrolet Tracker com 5.918 unidades negociadas. Fecha o ranking, o Hyundai Creta com 5.858 unidades comercializadas. Os dados são da Fenabrave.

Top 10 veículos mais vendidos em junho de 2024

1 - Hyundai HB20 - 9.760

2 - Volkswagen Polo - 9.683

3 - Chevrolet Onix - 8.852

4 - Fiat Strada - 7.551

5 - Fiat Argo - 7.423

6 - Chevrolet Onix Plus - 6.538

7 - Fiat Mobi - 6.007

8 - Volkswagen T-Cross - 5.936

9 - Chevrolet Tracker - 5.918

10 - Hyundai Creta - 5.858

