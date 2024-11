Hyundai mostra conceito de SUV com visual polêmico Conceito Initium tem motorização elétrica de 201 cv e pode rodar até 650 km com uma carga Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 10h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hyundai/Divulgação

A Hyundai revelou as primeiras imagens de um SUV ainda conceitual chamado Initium. Com perfil quadradão, a novidade mostra a orientação de design de novos produtos da marca sul-coreana.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Uma das pistas é que o Initium deve inspirar o Creta, que recentemente ganhou um novo visual. Ademais, o modelo tem motorização elétrica de 201 cv e pode rodar até 650 km.

Hyundai/Divulgação

Visualmente, o Hyundai Initium tem um desenho limpo e traz faróis diurnos afilados e bipartidos, já os faróis convencionais são divididos em um quatro quadrados.

A grade frontal é retangular e, também, traz assistência luminosa. As lanternas traseiras adotam o mesmo padrão da dianteira. Vale lembrar que esses detalhes quadrados também fazem referência a marca HTWO, que é adotada pela empresa para veículos movidos a hidrogênio.

‌



A coluna “C” tem um vidro no formato de triângulo. As rodas são de 21 polegadas com desenho fechado para melhorar a aerodinâmica do carro.

Hyundai/Divulgação

Em relação à motorização, o conceito tem motor elétrico de 201 cv e pode rodar até 650 km. Todavia, a marca não informou os dados da bateria e de torque, assim como não revelou imagens do interior do crossover.

‌



CRETA 1.6 USADO: VALE A PENA? Defeitos, problemas, consumo e pontos positivos. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.