Hyundai revela SUV elétrico compacto Inster com até 350km de autonomia SUV, porém, não deve ser vendido no Brasil e ficará restrito a Europa, Ásia e Oriente Médio

Hyundai/Divulgação

A Hyundai oficializou as primeiras imagens do Inster, um SUV elétrico e compacto destinado a países mais desenvolvidos. O Inster EV é menor que um HB20 ou que um SUV convencional e terá motor de 115cv e autonomia para rodar até 355km conforme os primeiros testes já feitos. No entanto, será um produto para a Europa, Oriente Médio e Ásia e não deve ser vendido no Brasil.

Hyundai/Divulgação

O Hyundai Inster EV tem visual arrojado com cantos arredondados, perfil off road e amplas rodas de até 17 polegadas. O Inster EV é basedo no Casper que tem o mesmo porte e mede 3,82m de comprimento, 1,61m de largura e 2,58m de entre eixos enquanto a altura é de 1,57m.

Hyundai/Divulgação

O interior segue linhas modernas mesclando ovais e elementos ao perfil neo retrô com painel iluminado por LED, multimídia de 10 polegadas e bancos em tecido.

Hyundai/Divulgação

A Hyundai irá oferecer o Inster EV em duas versões: uma com 97cv e 14,9kgfm de torque com bateria de 42kwh para até 300km de alcance e também uma outra versão com 115cv e 49kwh de baterias para até 355km. A entrada máxima de carga é de 120kw permitindo recargas completas em menos de 1h ou até 80% em 30 minutos. A estreia deve começar pela Europa no segundo semestre deste ano.





