Hyundai também terá SUV de 7 lugares elétrico Plataforma o Hyundai Ioniq 9 é a E-GMP e usa duas opções de motor Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 23/11/2024 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

O grupo Hyundai já lançou o Kia EV9 em vários países e agora a marca Sul coreana ganha sua própria versão do SUV de sete lugares. E pelo visto o nome Ioniq vai mesmo dar origem a outros modelos. É o caso do Ioniq 9 que também usa a plataforma e motor apresentado do EV9 e várias novidades.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

A plataforma o Hyundai Ioniq 9 é a E-GMP e usa duas opções de motor. A Long Range tem 215cv e 35kgfm de torque e há outra versão com 314cv e 61kgfm além da Performance que traz 435cv e 71kgfm de torque.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

A autonomia prometida é de 482km enquanto no modelo de entrada menos potente é de 540km. O sistema de carga rápida é de nada menos do que 350 kW e a recarga será feita de 10 a 80% em 24 minutos.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

O Ioniq 9 tem capacidade para seis ou sete pessoas. Há uma configuração “minivan” de boa aceitação na Ásia que oferece os dois primeiros bancos espaçados e sistema Dynamic Touch Massage que massageia os passageiros.

‌



Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Com 5,06m de comprimento e 3,13m de entre eixos o Ioniq 9 quer o segmento de veículos familiares e eletrificados reforçando o time da Kia mas aqui com a bandeira Hyundai. Os preços devem começar em US$ 50 mil, cerca de R$ 290 mil em conversão direta mas só conheceremos as versões e preços dentro de algumas semanas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.