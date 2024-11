Hyundai Tucson fabricado em Anápolis/GO chega por R$ 189,9 mil SUV vem equipado com motor 1.6 Turbo GDI a gasolina de até 177 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/11/2024 - 17h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 17h00 ) twitter

Hyundai/Divulgação

Produzido em parceria com a CAOA Montadora em Anápolis, em Goiás, o Hyundai Tucson volta em versão única por R$ 189.990. O SUV vem equipado com motor 1.6 Turbo GDI a gasolina de até 177 cv.

Hyundai/Divulgação

“O Hyundai Tucson é um dos símbolos da marca no mercado brasileiro e uma das maiores referências entre os SUV médios. Já são vinte anos de sucesso e aprovação, tendo sido o primeiro SUV de muitos consumidores lá no começo dos anos 2000. Disponível em nossa rede de lojas em todo o Brasil, o Tucson chega atualizado em design e com um pacote de itens de segurança, tecnologia e conforto altamente competitivo”, explica Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

Hyundai/Divulgação

O Hyundai Tucson 2024 conta com uma nova grade frontal cromada, além de ter atualização nos faróis e rodas de 18 polegadas diamantadas. O modelo ainda conta com teto solar panorâmico e nova central multimídia de 9 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay.

Hyundai/Divulgação

Rival do Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Chevrolet Equinox, BYD Song Plus e GWM Haval H6, o Hyundai Tucson vem equipado com suspensão traseira independente, aviso de colisão traseira com tráfego cruzado e detector de ponto cego, câmera de ré integrada na multimídia, seis airbags, monitoramento de pressão dos pneus e assistente de partida em rampa. Para maior conforto, os ocupantes contam com ar-condicionado automático digital de duas zonas com saída de ar independente para os assentos traseiros, bancos do motorista e do passageiro com ajustes elétricos, carregador de celular por indução, espelho interno eletrocrômico, freio de estacionamento elétrico com Auto Hold, abertura elétrica do porta-malas por aproximação, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, chave presencial com botão de partida, seletor de modo de direção (Sport, Eco, Comfort), piloto automático com limitador de velocidade, entre outros equipamentos.

Hyundai/Divulgação

O SUV mede 4,48 metros de comprimento, 1,85 metro de largura, 1,66 metro de altura e 2,67 metros de entre-eixos. O porta-malas tem a capacidade de 513 litros.

Hyundai/Divulgação

Sob o capô, o Hyundai Tucson vem equipado com o motor Gamma I 1.6 Turbo GDI a gasolina, que rende até 177 cv com torque de 27 kgfm. A transmissão é automatizada com sistema de dupla embreagem a seco de sete velocidades DCT7 de primeira geração, que ganhou atualizações de software que controlam de maneira mais efetiva o acoplamento da embreagem no tempo correto em baixas velocidades, o que deixa a direção mais suave e macia. A marca também aprimorou o material de fricção dos discos das embreagens, o que ajuda a prolongar a vida útil dos componentes, assim como traz garantia de cinco anos sem limite de quilometragem.

