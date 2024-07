iCar V23 da Chery é lançado na China por cerca de R$ 90 mil SUV compacto ainda não tem potência do motor divulgada e em breve ao mercado chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/07/2024 - 13h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 13h00 ) ‌



iCar V23 da Chery é lançado na China por cerca de R$ 90 mil CarNewsChina/Reprodução

A Chery chinesa acaba de apresentar o novo iCar V23, SUV compacto com motor elétrico que terá autonomia de 300 a 500km com visual parrudo mas cuja potência ainda não se conhece. O crossover tem jeitão de Land Rover, uma tendência do design na China, pelo preço equivalente a US$ 16,5 mil, cerca de R$ 90 mil o que é um valor muito competitivo.

iCar V23 da Chery é lançado na China por cerca de R$ 90 mil CarNewsChina/Reprodução

O iCar 23 é fruto de uma união entre a Chery e a Xiaomi por meio da Joint venture Zhimi Technology e também será vendido em outros países sob a bandeira da Jaecoo que já anunciou chegada ao Brasil.

iCar V23 da Chery é lançado na China por cerca de R$ 90 mil CarNewsChina/Reprodução

A Zhimi foi a empresa responsável pela engenharia de produto enquanto a Chery cuida da manufatura, fornecedores, vendas e entregas além do pós-venda. No total seis produtos desse projeto conjunto entre a Xiaomi, Chery e Zhimi serão lançados.

iCar V23 da Chery é lançado na China por cerca de R$ 90 mil CarNewsChina/Reprodução

Os dados que vazaram na imprensa chinesa mostram o iCar 23 com 4,22m de comprimento, 1,91m de largura e 1,84m de altura com entre eixos de 2,73m. O ângulo de ataque é de 43 graus e de saída 41. As versões com um motor elétrico terão 20,6m de altura do solo enquanto as versões com dois motores terão 2,12m.

