ID.Buzz estreia nos EUA com entre eixos alongado e preços altos Kombi elétrica está à venda por US$ 60 mil na versão de entrada, mais caro que o SUV Atlas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 16h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Anunciada há mais de um ano, a Volkswagen finalmente lançou a Kombi elétrica nos Estados Unidos. E como previsto, a carroceria é mais alongada para o mercado norteamericano. Com preço inicial de US$ 59.995 (R$ 330 mil em valores convertidos), sem incluir a taxa de destino que equivale ao nosso frete de US$ 1.550 (R$ 8,5 mil) o micro-ônibus elétrico de estilo retrô será vendido nos EUA em três versões.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

As primeiras entregas do VW ID. Buzz 2025 nos EUA estão previstas para o final de 2024. O estilo é o mesmo que já conhecemos há dois anos lembrando que oficialmente o ID.Buzz não é vendido no Brasil mas está disponível por assinatura.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A versão de entrada, Pro S, começa com um preço sugerido de US$ 59.995, a versão intermediária Pro S Plus custa US$ 63.495, e a edição limitada de lançamento, 1st Edition, sai por US$ 65.495. Essa estratégia de preços posiciona o ID. Buzz como o modelo de maior preço inicial da Volkswagen na América do Norte, superando tanto o totalmente elétrico ID.4 quanto os SUVs Atlas com motor a combustão V6 3,0 litros e tração integral 4Motion de US$ 56 mil. Ou seja, até mesmo para os padrões norte-americanos o ID.Buzz também sai caro.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

As versões com motor único e tração traseira (RWD) tem 282cv enquanto as opções com tração integral (AWD) com dois motores produz 335cv (250 kW / 340 PS), semelhante ao ID. Buzz GTX da versão europeia. A tração integral está disponível na Pro S Plus e 1st Edition, enquanto o Pro S de entrada é oferecido só com com tração traseira e 282cv.

‌



Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Todos os modelos do VW ID. Buzz especificados para os EUA apresentam uma carroceria de longa distância entre eixos e estão equipados com a maior bateria de 91 kWh. Segundo a montadora, a autonomia estimada pela EPA (ciclo médio norte-americanos que privilegia o ciclo de estrada) é de 234 milhas (377 km) na configuração RWD e 231 milhas (372 km) para os modelos AWD.

A NOVA E A VELHA KOMBI: o que elas tem em comum? VEJA O VÍDEO!