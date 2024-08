ID.Buzz - VW Transporter T7 é a nova Kombi a gasolina que não teremos no Brasil Evolução da Velha Senhora tem versões diesel, plugin e elétricas com furgões, picape cabine dupla e até uma versão chamada “Kombi” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 02/08/2024 - 13h16 ) ‌



Nossa Kombi deixou de ser produzida há quase 11 anos mas na Europa a “Velha Senhora” como conhecemos seguiu evoluindo a partir dos anos 1970 e está em sua sétima geração.

Nova geração tem várias versões incluindo a "Kombi" na Europa

Agora o VW Transporter T7, também conhecido como Caravelle, ganha uma nova versão que é diferente da Mutivan europeia, derivada da plataforma MQB Evo. A nova carroceria é na verdade baseada na Ford Transit de passageiros na Europa e o acordo entre as duas marcas leva a uma nova Transporter e Caravelle. E esqueça o ID.Buzz nessa história pois a Transporter é um veículo a combustão.

Nova Linha Volkswagen T7: Furgão, Kombi, Picape e Versões Elétricas

A Volkswagen lançará quatro versões da nova T7, incluindo a carroceria Furgão, Furgão Plus com segunda fileira de assentos, Kombi e picape cabine dupla. Além disso, a versão Caravelle, alongada para passageiros, estará disponível.

Produção e Motorização

A T7 será fabricada na Turquia, ao lado da Transit. As opções de motorização incluem um motor turbodiesel variando de 110 a 170 cv, dependendo da versão. Há também uma versão híbrida plug-in com 232 cv, e modelos elétricos com opções de 136, 218 e 286 cv, equipados com baterias de 64 kWh. As versões topo de linha a diesel oferecem a opção de tração integral 4Motion.

Características Internas e Externas

Internamente, a T7 apresenta um painel digital moderno inspirado na linha atual dos modelos elétricos, com sistema multimídia, freio eletrônico de estacionamento e ar condicionado digital.

Dimensões e Capacidade

A linha Transporter tem 5,05 metros de comprimento e 3,10 metros de entre-eixos. A picape cabine dupla e a Kombi possuem um entre-eixos de 3,50 metros e comprimento de 5,45 metros. Os furgões oferecem capacidade de carga de até 5,8 m³, enquanto as versões alongadas podem carregar até 9 m³.