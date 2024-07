ID.Unyx será SUV elétrico barato e está pronto para o lançamento na China SUV terá até 336cv com dois motores e será a estreia de uma série de novos produtos com motor elétrico da VW

A Volkswagen vai usar sua joint venture com a Jac Motors para lançar o primeiro SUV elétrico no mercado chinês. Com autonomia de até 620km, o SUV médio terá o nome de ID.UNYX. Ao todo serão 16 produtos feito dessa parceria que serão lançados até 2026.

O ID.UNYX é um produto que surgiu em abril no Salão de Pequim como protótipo e agora está pronto para o lançamento. O ID.UNYX usa a nova plataforma derivada da MEB europeia chamada CMP ou China Main Platform ou plataforma principal China. A Volkswagen Anhui já conta com 3.000 pessoas entre engenheiros, designers e desenvolvedores para colocar estes planos em prática.

Nas dimensões o Volkswagen ID.UNYX tem 4,66m de comprimento, 1,86m de largura e 1,61m de altura oferece 2,76m de entre eixos e terá peso de 2166kg a 2266kg.

Isso dependerá da motorização. A Volkswagen não confirma mas dados de registro do SUV apontam para uma versão com um motor elétrico de 170kw ou 228cv e também um “dual motor” com 228cv na traseira e 80kw ou 107cv na dianteira com 337cv de potência combinada. O conjunto eeea alimentado por baterias CATL de 84kwh.

ID.Unyx será SUV elétrico barato e está pronto para o lançamento na China Carnews China/Reprodução

Os preços e versões serão divulgados em breve no mercado chinês. O ID.UNYX é um produto estratégico que faz parte do projeto ID.Code da VW na China. Ele aponta para produtos de desenvolvimento mais rápido e preço mais competitivo no universo da eletrificação.

