Imagens de painel do Fiat Pulse e Fastback híbridos vazam na internet SUVs compactos terão sistema híbrido leve que será lançado em breve Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/10/2024 - 15h52 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h52 )

@stellantis_clube/Reprodução @stellantis_clube/Reprodução

A dupla Fiat Pulse e Fastback receberão em breve sistema híbrido e as imagens dos painéis desses veículos vazaram na internet e foram publicadas no perfil @stellantis_clube que reúne informações sobre as marcas do grupo. Os painéis antecipam que o cliente terá informações sobre o fluxo de energia nos veículos.

As fotos mostram os clusters com novo grafismo e cor azul, além de exibir informações do fluxo de energia do sistema híbrido.

Sob o capô, o Fiat Pulse e Fastback híbridos deverão manter o motor 1.0 litro T200 turbo, que entrega até 130 cv com 20,4 kgfm de torque. O sistema elétrico de 12V ficará no lugar do alternador e do motor de partida, o que deve render até 4 cv para os SUVs, bem como o sistema eletrificado terá a função de auxiliar a partida do motor e em velocidade de cruzeiro reduzindo consumo e emissões.

