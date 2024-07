Inverno e motocicleta: veja como se proteger e não passar frio Alguns equipamentos básicos aliviam a sensação de frio nessa época do ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Inverno e motocicleta: veja como se proteger e não passar frio

As baixas temperaturas chegaram com certo atraso às regiões do Sudeste e sul do Brasil. E muita gente depende de uma motocicleta para os seus deslocamentos no cotidiano.

Inverno e motocicleta: veja como se proteger e não passar frio

Neste cenário, muitos motociclistas não conhecem algumas dicas de como se proteger do frio cuja sensação é ainda mais elevada nesta época do ano. E engana-se quem pensa que basta colocar uma boa jaqueta e até um cachecol para proteger o pescoço. Algumas dicas ajudam a tornar a pilotagem mais segura e principalmente mais quente.

Veja as dicas do R7-Autos Carros para se proteger nesta época do ano pilotando uma motocicleta:

Inverno e motocicleta: veja como se proteger e não passar frio

Use capacete fechado com poucas entradas de ar mas não exagere. O capacete é um dos segredos para uma pilotagem segura no inverno. nem sempre os motociclistas contam com dois capacetes à disposição. É importante saber que não se deve usar um capacete do tipo aberto nesta época do ano. O ideal é usar um capacete fechado que tenha ao menos duas entradas de ar. Caso o capacete tenha várias entradas é válido até aplicar uma vedação com uma fita por exemplo evitando excesso de vento que pode atrapalhar.

Inverno e motocicleta: veja como se proteger e não passar frio

Bavete ou cachecol são válidos mas com atenção. Aquele pano que é usado para evitar a entrada de frio no pescoço é chamado de bavete. É muito importante utilizá-lo neste período de inverno porém deve-se manter a atenção para não deixar a bavete acima da região do queixo o que pode fazer com que o tecido se movimente e comprometa a visibilidade. No caso de uso de um cachecol o mesmo deve ser observado bem como não deve se deixá-lo solto por fora da jaqueta e sim sempre por dentro da peça.

Publicidade

Inverno e motocicleta: veja como se proteger e não passar frio

Use uma boa luva. mesmo que não se tenha 1 segundo capacete à disposição ou até mesmo uma jaqueta super apropriada o maior investimento que o motociclista deve fazer para rodar com segurança no inverno é ter uma boa luva. A luva de motocicleta é específica e deve ser forrada por dentro mas ao mesmo tempo deverá permitir a perfeita aderência ao guidão. Jamais usar uma luva somente porque é mais grossa pois ela pode comprometer a segurança da pilotagem.

Inverno e motocicleta: veja como se proteger e não passar frio

Tenha uma boa jaqueta ou use uma segunda pele. Outro investimento importante é ter uma boa jaqueta. Para quem pensa que é apenas no inverno que se usa este item vale apenas explicar que há no mercado jaquetas com forro removível. E esta época do ano é uma boa desculpa para utilizar este mesmo forro. Existem modelos de couro e outros de tecido bastante resistente ao vento e ao frio. Para melhorar a sensação de calor o uso de uma segunda pele também é recomendado. Em lojas de artigos esportivos há várias alternativas de bom custo benefício sendo que a segunda pele também pode ser utilizada para quem pilota trajando um macacão.

1 MOTO A CADA 20 segundos: visitei a fábrica da Honda em Manaus. VEJA O VÍDEO!