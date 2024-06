Inverno e o seu carro: o que ficar atento com a chegada do frio 7 cuidados importantes especialmente com a parte elétrica que se desgasta com facilidade merecem sua atenção

Inverno e o seu carro: o que ficar atento com a chegada do frio (Freepik/Reprodução)

O inverno chegou ao longo desta semana e enquanto esperamos a redução da temperatura alguns cuidados são fundamentais para a boa manutenção do carro. Se por um lado o sistema do radiador e ar condicionado merecem cuidado e atenção extra no verão, itens elétricos e de partida devem ser revisados pois são muito exigidos nesta época do ano. O que deve ser verificado? A quais itens o motorista deve ficar atento.

O item mais comum que merece atenção é a bateria. Levar mais tempo para a ignição significa que a bateria pode não estar em boas condições. A eletricidade da bateria é exigida nessas horas para dar a centelha nas velas para a partida. Se a partida demora o melhor é trocar a bateria de imediato.

Às vezes o carro tem ignição mas não liga de imediato o que pode significar problemas no motor de arranque. Ele gira distribuindo a centelha elétrica mas pode se desgastar e precisar de manutenção e um dos indícios é a demora na partida mesmo com uma bateria carregada.

Outro item que deve ser olhado são as mangueiras. Todos os componentes de borracha tendem a rachar durante o frio. Com o celular e o carro desligado, abra o capô e faça uma inspeção visual nas mangueiras que não devem ter rachaduras nas extremidades junto às braçadeiras. É fácil verificar e não tem perigo nenhum mas o carro tem que estar com motor frio.

Dificuldade na partida a frio dos motores: a baixa temperatura dificulta a vaporização do combustível, essencial para a ignição. Por isso pode ser necessário colocar mais gasolina para a partida mesmo em veículos modernos. Ela tem melhor ignição nos dias frios. Mesmo em carros a álcool antigos é bom colocar mais gasolina no tanque evitando o uso excessivo da bateria que pode desgastá-la.

Encharcamento das velas de ignição: o excesso de combustível não vaporizado pode molhar as velas, provocar a perda de isolação elétrica e prejudicar sua eficiência. Isso pode parecer técnico demais mas tem explicação e um sintoma. Após dar a partida algumas vezes o carro não liga. O ideal é esperar alguns minutos antes de tentar novamente e depois levar o carro a um mecânico.

Não esqueça do óleo. No inverno ele fica mais espesso, mais grosso, e requer mais energia dos componentes para ligar. Quanto mais velho, mais longe das propriedades ideais fica o lubrificante então vale a pena fazer a troca do óleo com filtro.

Em dias muito frios: o que é mais comum no Sul do Brasil em algumas regiões - há risco de danificar os sensores de oxigênio por choque térmico. O carro frio recebe de repente uma centelha de energia para ligar e pode danificar esse sensor. Muitas vezes se o carro não liga isso pode ter acontecido. Então em uma revisão de rotina peça para o mecânico verificar esse componente.





