IPVA atrasado? Veja como negociar Governo paulista abre canal para renegociar dívidas do IPVA com mais de dois anos de atraso Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

IPVA 2025 / Imagem freepik

Dos mais de 18 milhões de veículos registrados no estado de São Paulo cerca de 1,98 milhão não pagou o IPVA. O imposto é anual e incide sobre carros fabricados até 20 anos. E para quem deseja colocar as contas em dia o Governo de São Paulo iniciou no dia 26 de novembro um mutirão para renegociar dívidas do IPVA em atraso há mais de dois anos, por meio do programa “Acordo Paulista”.

Carro, IPVA, moeda, dinheiro - Freepik/Reprodução Freepik/@freepik

Os motoristas com imposto em atraso poderão se dirigir à Praça da Sé ou ao Poupatempo localizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para renegociar as dívidas. Já os moradores do interior terão atendimento em Campinas, Bauru e Ribeirão Preto. O horário de funcionamento será das 7h às 17h na Praça da Sé e das 9h às 17h na Alesp.

IPVA 2025, IPVA - Freepik/Reprodução

Quem não puder comparecer no dia 26 de novembro terá uma nova oportunidade em 12 de dezembro, com atendimento nos mesmos locais e horários. Desde o lançamento, o programa Acordo Paulista já renegociou mais de R$ 46 bilhões, evitando juros e multas acumulados. Para mais informações, acesse acordopaulista.sp.gov.br. Vale lembrar que impostos atrasados levam a inclusão do nome do proprietário na Dívida Ativa e o veículo fica impedido de ser licenciado.

‌



Datas e Horários

26 de novembro

‌



São Paulo – Praça da Sé: Poupatempo Móvel, das 7h às 17h

São Paulo – Alesp: Posto Poupatempo, das 9h às 17h

‌



Campinas: Posto Poupatempo, das 9h às 17h

Bauru: Posto Poupatempo, das 13h às 17h

Ribeirão Preto: Posto Poupatempo, das 13h às 17h

12 de dezembro

São Paulo – Praça da Sé: Poupatempo Móvel, das 7h às 17h

São Paulo – Alesp: Posto Poupatempo, das 9h às 17h

Campinas: Posto Poupatempo, das 9h às 17h

São Carlos: Posto Poupatempo, das 13h às 17h

São José do Rio Preto: Posto Poupatempo, das 13h às 17h

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.