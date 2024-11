Iveco Daily ganha opção de câmbio automático e modelo elétrico na Fenatran 2024 Versão 100% elétrica vem rivalizar com modelos Mercedes e Volkswagen Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/11/2024 - 21h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 21h00 ) twitter

A Iveco apresenta na Fenatran algumas novidades para a linha leve Daily. Sem alterações de motor a grande novidade fica por conta da opção de transmissão automática no Daily Hi-Matic 35-180 e também da estreia do eDaily com motorização 100% elétrica.

O Daily Hi-Matic é a grande estreia da marca no estande da Iveco na Fenatran. Agora a linha diesel que vem com motor FPT F1C de 180 cv pode ser equipado com caixa automática ZF-8HP. Com ela, há uma nova alavanca próxima da coluna de direção que promete uma direção mais confortável nas operações do dia a dia. O câmbio está disponível em todas as versões de 3,5 até 7 toneladas, e com diferentes funções, como Função Eco Mode, Kick Down e Creep Mode.

O elétrico eDaily é a estreia e pode ser combinado com chassi cabine ou furgão com peso variando de 4,2 a 7,2 toneladas. Há várias possibilidades de combinação e motor e baterias permitindo autonomia de até 300km.

Sua plataforma de chassi modular oferece versões de chassi cabine e furgão. Sua tração traseira e baterias escaláveis prometem um alcance máximo de até 300km e potência de 100 a 140 kW o que corresponde de 135cv a 190cv.

O veículo também aposta na conectividade por meio do IVECO ON, um gestor de frota integrada e a linha de carregador NEXPRO. Segundo a Iveco o custo de manutenção é até 70% menor que o modelo diesel.

Tector e S-Way

A linha Tector também ganha novidades com nova grade, luzes em LED, defletores laterais, novo tecido de revestimento interno impermeável e a linha S-Way traz suspensão pneumática para trações 4X2 e 6X2. Com a novidade a Iveco amplia possibilidades e atendimento às demandas de cargas sensíveis.

