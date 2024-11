Já aceleramos o novo Porsche Macan elétrico com 639cv Esportivo pode rodar até 443 km e bateria pode ser carregada em até 21 minutos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 21.11.2024 Marcos Camargo Jr. 21.11.2024

Após divulgar imagens do Macan 100% elétrico, a Porsche lança o crossover esportivo no Brasil a partir de R$ 560 mil. Em uma nova geração o SUV compacto de 639cv pode rodar até 443 km com bateria carregada, que leva apenas 21 minutos em uma tomada rápida. O R7 Autos Carros esteve no lançamento para um primeiro contato com a novidade. Em uma viagem de 200 km em um caminho de ida e volta para Porto Feliz, no interior de São Paulo, testamos os principais atributos do Macan. Veja os preços, equipamentos e como o Porsche Macan se saiu nas estradas paulistas.

Marcos Camargo Jr. 21.11.2024 Marcos Camargo Jr. 21.11.2024

Visual

Visualmente, o Porsche Macan 100% elétrico segue os traços arredondados característicos da marca alemã. Por isso, tem para-choque redondos, faróis diurnos no formato de gota e rodas de 22 polegadas. O modelo ainda conta com faróis em LED Matrix, lanterna traseira com visual em 3D, portas sem molduras, o que confere mais esportividade e lâminas laterais, que dão a sensação de movimento.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Por dentro, há três duas grandes telas, sendo uma de 12,6 polegadas e outra de painel de instrumentos de 10,9 polegadas. Todavia, a Porsche permite uma ampla customização do Macan, possibilitando ter mais uma tela de 10,9 polegadas para o passageiro e um Head-Up Display com realidade aumentada.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Claro, há conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, além de sistema de qualidade de ar, compartimento para carregamento por indução do celular, quatro portas USB-C, sistema de massagem e resfriamento dos bancos, sistema de áudio com potência de 1.470 Watts.

‌



Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Segundo a Porsche, ainda é possível ter 14 cores padrão e mais 59 cores especiais, assim como 11 opções de revestimentos, 7 pacotes internos, 4 opções de apliques, 10 opções de rodas e personalização da chave.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Tamanho, plataforma e bateria

Em relação às medidas, o Porsche Macan tem 4,78 metros de comprimento, 1,62 metro de altura, 1,93 metro de largura e 2,89 metros de entre-eixos. O porta-malas no Macan 4 permite levar até 540 litros e 480 litros no Macan Turbo. Na dianteira ainda há um compartimento de até 84 litros.

‌



Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Vale lembrar que o modelo utiliza a plataforma Platform Electri de 800V também utilizada pela Audi. Com isso, a marca pode colocar uma bateria de até 100 kWh, que possibilita rodar até 443 km. De acordo com a Porsche, em uma tomada AC de 11 kW o carregamento até os 100% é feito em 10 horas, enquanto em carregamento DC de 400V com 135 kW é feito de 10% a 80% em 33 minutos, recuperando 123 km em 10 minutos. Por fim, em um carregamento DC 800V com 270 kW é possível ir dos 10% até os 80% em 21 minutos, recuperando 250 km em 10 minutos.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Motorizações

O Porsche Macan é vendido com diversos motores, o que também interfere na autonomia do modelo. O Porsche Macan tem dois motores de 340 cv com overboost de até 360, o que permite sair do zero e chegar aos 100 km/h em somente 5,7 segundos. A autonomia neste caso é de 443 km. Já o Macan 4 tem 387 cv e 408 cv com overboost, fazendo de zero a 100 km/h em 5,2 segundos, a autonomia é igual a versão de entrada. Por sua vez, o Macan 4S pode rodar até 438 km, só que tem 448 cv e 516 cv com overboost, indo da inércia até os 100 km/h em 4,1 segundos. Já a configuração Macan Turbo tem 585 cv e 639 cv com overboost, fazendo de zero a 100 km/h em apenas 3,3 segundos e podendo rodar até 435 km com uma carga completa.

‌



Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Na estrada com Macan Turbo

Primeiro é preciso dizer, que já podemos perder o medo de guiar um carro elétrico em viagens de até 200 km pelo interior de São Paulo, por exemplo. Dito isso, a experiência ao guiar o Porsche Macan 100% elétrica se torna divertida pela potência de até 639 cv da configuração Turbo, que inclusive, tem um som esportivo no modo Sport Plus, que até simula um modelo 100% a combustão, além de deixá-lo mais responsivo, trabalhando muito bem com o torque linear dos motores elétricos, que neste caso é de 1.130 Nm. Portanto, rapidamente é fácil chegar aos 100 km/h, o que é preciso dosar no pé para não tomar multas.

Marcos Camargo Jr. 21.11.2024 Marcos Camargo Jr. 21.11.2024

O modelo pode ficar mais “manso” no modo normal, o que eleva a suspensão do veículo, o que o deixa ainda mais confortável para os passageiros. Ainda há mais dois modos, um Sport, que é um pouco mais forte esportivamente e outro offroad, só que não ouse colocá-lo em pistas de terra, pois vai estrar os pneus de perfil baixo e as rodas de 22 polegadas. Todavia, serve para terrenos com chão batido.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Enfim, para quem pode pagar no mínimo R$ 770 mil na configuração Turbo vale pane, visto que o Porsche Macan 100% elétrico mantém o tradicional visual da marca, além da esportividade já conhecida da empresa alemã. Claro, esse preço pode subir, uma vez que é possível fazer diversas customizações. Também há o Macan de entrada, que custa R$ 560 mil, o Macan 4, que sai por R$ 580 mil, o Macan 4S por R$ 63, mil e, para quem ainda prefere a versão 100% a combustão há opções com preços entre R$ 490 mil e R$ 735 mil.

PORSCHE PANAMERA 2025: INSANO E FAZ 21km/l. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.