JAC confirma picape Hunter nas versões diesel 4x4 e elétrica: veja os preços Picape virá nas versões diesel 4x4 e também elétrica; primeiras unidades chegam em outubro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 09h00 ) ‌



JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

Após muita especulação e algumas aparições a JAC Motors confirmou oficialmente a estreia da picape Hunter nas versões diesel 4x4 e também elétrica. A Jac Hunter HD (Heavy Duty) 4x4 AT está em pré-venda por R$ 289.900, e terá as primeiras unidades entregues já em outubro. As versões elétricas (Hunter EV 4x4) e manual (Hunter Sport 4x4) estão confirmadas para esse ano mas não tiveram os preços divulgados.

JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

A marca promete a maior capacidade de carga da categoria, contando com 1.400kg, contra 1.000 a 1.050 kg da concorrência.

JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

“Como o picapeiro roda três vezes mais do que o cliente normal (3.000 km mês em vez de 1.000 km), a ampliação da rede de atendimento foi um dos principais pilares para o lançamento da HUNTER” diz Nicolas Habib, COO da JAC Motors.

JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

No visual a Hunter traz perfil arrojado e orientado para o off road com ampla grade dianteira e farol Full LED. São de fábrica estribos, protetor de caçamba e santo-antônio. A Hunter HD 4x4 AT traz teto solar, painel digital, central multimídia vertical de 13 polegadas, bancos dianteiros com ajustes elétricos e ventilação.

‌



JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

O lançamento vem com o motor 2.0 turbodiesel, 191 cv e 46,9 kgfm de torque. Há três opções de tração: 4X2 (traseira), 4x4 High (integral) e 4x4 Low (reduzida). A transmissão automática da ZF tem oito velocidades e quatro modos de direção: Normal, Sport, Eco e Lama.

JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

“Hoje estamos distribuindo as primeiras unidades da HUNTER HD 4x4 AT para nossa rede, de modo que o consumidor já pode conhecê-la pessoalmente. As primeiras unidades serão entregues em outubro”, afirma Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil.