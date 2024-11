Jac divulga preço da picape Hunter e abre pré-venda Hunter terá preço promocional de R$ 239,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 19/10/2024 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

A Jac Motors divulgou o preço da picape Hunter que chega ao país por R$ 239,9 mil para os primeiros 1.000 clientes. Segundo a Jac se trata de um desconto de R$ 20 mil sobre o preço de lista que é R$ 259,9 mil.

JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

A Hunter se destaca pelas medidas superlativas com altura de 1,92 metro, comprimento de 5,33 m, largura de 1,96 m e entre-eixos de 3,11 m. Já sua capacidade de carga é de 1.400 kg.

JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

A Jac Hunter traz itens de série como estribos, rack e santantônio. A lista de itens de série inclui teto solar, painel de LCD colorido de 7 polegadas, central multimídia de 13 polegadas (com Android Auto e Apple CarPlay), poltronas dianteiras com ajustes elétricos, direção elétrica com modos personalizáveis (Normal, Conforto e Esportivo), sistema de som com oito alto-falantes, freio eletrônico com Auto Hold, iluminação ambiente de LEDs, ar-condicionado digital, retrovisores rebatíveis eletricamente e seis airbags, além de acabamento de couro marrom no painel e nos bancos.

‌



Motor da Hunter

A Jac Hunter é equipada com motor 2.0 turbodiesel de 191cv de potência e 46,9 kgfm de torque disponíveis a 1.500 rpm com câmbio automático de oito marchas e tração 4x4. A transmissão tem opções 4x2 (traseira), 4x4 High (integral) e 4x4 Low (reduzida) e há quatro modos de condução; Normal, Esporte, Econômico e Lama.

‌



JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

A Jac Motors também anuncia o sistema delivery de entrega da pick-up e também do teste drive mediante agendamento. Mesmo com poucas concessionárias a Jac anuncia que a Hunter estará disponível em 100 cidades do país.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.