JAC Hunter quer lugar ao sol no segmento diesel 4x4

Foto: Vitor Lima Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Há dois anos a JAC Motors anunciou que só venderia carros eletricos. Mas esse ano, onde a marca deveria lançar o elétrico Yiwei 3 o produto que estreou mesmo foi a picape Hunter. Depois de um período de pré venda por R$ 239,9 mil para os primeiros 1.000 clientes seu preço agora é de R$ 259,9 mil. É interessante contando que esse segmento modelos topo de linha já custam em média R$ 335 mil. Mas é o suficiente?

Foto: Vitor Lima Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Com seu estilo superlativo a Hunter tem grade dianteira escurecida que deixa os faróis de LED “pequenos” e ampla dianteira que é seu destaque. A caçamba e cabine seguem perfil comum de outras picapes se esforçando para parecer maior do que é.

Dimensões da Hunter

‌



A Hunter se destaca pelas medidas superlativas com altura de 1,92 metro, comprimento de 5,33 m, largura de 1,96 m e entre-eixos de 3,11 m. Já sua capacidade de carga é de 1.400 kg. É a maior da categoria.

Foto: Vitor Lima Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Para reboque, a Hunter tem capacidade de 3.200 kg, que decaem para 1.800 kg quando a picape está totalmente carregada. Também é um número animador ainda a ser testado em um futuro contato mais longo com a Hunter.

‌



Foto: Vitor Lima Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

A Jac Hunter traz itens de série como estribos, rack e santantônio. A lista de itens de série inclui teto solar, painel de LCD colorido de 7 polegadas, central multimídia de 13 polegadas (com Android Auto e Apple CarPlay), poltronas dianteiras com ajustes elétricos, direção elétrica com modos personalizáveis (Normal, Conforto e Esportivo), sistema de som com oito alto-falantes, freio eletrônico com Auto Hold, iluminação ambiente de LEDs, ar-condicionado digital, retrovisores rebatíveis eletricamente e seis airbags, além de acabamento de couro marrom no painel e nos bancos.

‌



Motor 2.0 turbodiesel

A Jac Hunter é equipada com motor 2.0 turbodiesel de 191cv de potência e 46,9 kgfm de torque disponíveis a 1.500 rpm com câmbio automático de oito marchas ZF e tração 4x4. A transmissão tem opções 4x2 (traseira), 4x4 High (integral) e 4x4 Low (reduzida) e há quatro modos de condução; Normal, Esporte, Econômico e Lama. O 0-100km/h é feito em não animadores 11,9s.

Foto: Vitor Lima Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Os discos de freio são ventilados nas quatro rodas, assim como o sistema de freio de estacionamento eletrônico, também foram herdados da versão elétrica que vai chegar em 2025.

Primeiro contato

Ao primeiro olhar, a JAC Hunter impressiona e muito pelo porte ativo. Também causar uma boa impressão à sua montagem e o acabamento que mescla partes em plástico, soft touch e bancos em couro sem dever nada para uma picape tradicional. Fator que chama bastante atenção interna é a central multimídia de 13 polegadas vertical com conectividade aos sistema Android Auto e Apple CarPlay, mas apenas via cabo USB do tipo A.

Foto: Vitor Lima Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Vale o disclaimer: a Hunter tem uma rodagem confortável para a estrada e um curso de suspensão que parece adequado para a sua classe. O ruído do motor diesel também é bastante aceitável o que mostra uma boa construção neste primeiro contato. No entanto, os números de desempenho não são animadores e a proposta da Hunter parece ficar mesmo no quesito carga e suspensão. Sua aceleração é um pouco mais lenta nivelada a uma pick-up média de entrada como uma Nissan Frontier ou uma Fiat Titano que aliás custam o mesmo que a Hunter em suas versões tipo de linha.

No espaço, a Hunter é generosa especialmente atrás e parece maior que as concorrentes. Na frente tem desenho bonito mas um acabamento com certo tom de exagero. Basta olhar para as muitas molduras, encaixes no console e no tabelier do painel.

Foto: Vitor Lima Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Por enquanto, em versão única, a JAC Hunter HD 4x4 tem preço de lançamento de R$ 239.900. A previsão da Jac é que chegam mais duas versões da picape com motor diesel, mas sem informação adicional bem como do elétrico Yiwei 3.

Foto: Vitor Lima Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

A picape conta com 8 anos de garantia o que é um destaque mas hoje com poucos pontos de venda este pode ser um impeditivo para que as vendas avancem. A JAC Motors tem cinco concessionárias pelo Brasil mas disse ter credenciado 100 oficinas para fazer as revisões da Hunter em garantia.

