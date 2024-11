JAC Motors inaugura centro de reparo de baterias Iniciativa reduz custo de reparo e agiliza o conserto dos veículos eletrificados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h00 ) twitter

JAC Motors/Divulgação

A JAC Motors vem mudando sua área de atuação com foco na eletrificação. Embora tenha anunciado recentemente a entrada no mercado de veículos diesel, caso da picape Hunter, agora a JAC inaugurou um centro de recuperação de baterias usadas em veículos elétricos mirando as demandas do futuro.

JAC Motors/Divulgação

O laboratório da JAC Motors permite a substituição de células de baterias danificadas sendo uma solução mais econômica e sustentável dentro o universo da mobilidade elétrica. O custo de reparo de um carro elétrico em relação a um modelo a combustão é até seis vezes menor, diz a empresa que investiu US$ 1 milhão na iniciativa, cerca de R$ 6 milhões.

JAC Motors/Divulgação

“Em um ano vamos evitar o descarte de mais de 15.000 watts de baterias”, disse Nicolas Habib, COO da Jac Motors. O processo consiste em identificação das células danificadas, remoção e núcleo defeituoso, soldagem laser e balanceamento das células.

JAC Motors/Divulgação

A JAC Motors atua no segmento de veículos elétricos e tem histórico de comercialização de veículos comerciais para vários segmentos. O portfólio da marca conta com seis veículos elétricos: E-J7, E-JS1, E-JS4, E-JV7, iEV20 e iEV40.

MELHOR QUE DOLPHIN? JAC E-JS1. VEJA O VÍDEO!





