Jaecoo estreia na Europa antes do lançamento no Brasil SUV híbrido tem motor 1.6 turbo e conjunto elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/09/2024 - 17h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h00 )



Jaecoo/Divulgação Jaecoo/Divulgação

A dupla Omoda e Jaecoo tem a pretensão de se posicionar em um segmento premium dentro do portfólio da Chery chinesa. E o plano de expansão da marca passa pela Europa antes mesmo do Brasil onde a marca vai estrear de fato no começo de 2025. Na Itália o Jaecoo J7 híbrido já está à venda.

Jaecoo/Divulgação Jaecoo/Divulgação

O Jaecoo J7 tem apelo de SUV off road. Combina motor 1.6 turbo a gasolina com 147 cv de potência e 28 kgfm de torque combinado com transmissão automatizada de dupla embreagem e 7 marchas.

Jaecoo/Divulgação Jaecoo/Divulgação

Os preços no mercado italiano vão de 33,9 mil euros, cerca de R$ 210 mil para a versão de entrada com rodas aro 19, direção autônoma nível 2, ar-condicionado dual-zone, teto solar panorâmico, painel digital e central multimídia de 13,2″ com conexão sem fio, até a versão topo de linha de 37,9 mil, cerca de R$ 234,5 mil em conversão direta. A versão topo inclui seletor de suspensão de acordo com o tipo de terreno, LED dinâmico e sistema de som Sony.

Jaecoo/Divulgação Jaecoo/Divulgação

Por aqui a Chery reservou R$ 200 milhões para implantar a marca por aqui com 50 concessionárias no primeiro momento. O lançamento dos modelos será no primeiro trimestre de 2025.

‌



Jaecoo/Divulgação Jaecoo/Divulgação

A Jaecoo também terá produtos no mercado brasileiro: os SUVs 7 e 8 que serão híbrido plugin sendo que o “8″ terá sete lugares, algo semelhante à proposta do Tiggo 8 da Caoa Chery. O Jaecoo 7 tem 4,45m de comprimento e 2,67 m de entre-eixos enquanto o Jaecoo 8 é maior com 4,81m.

