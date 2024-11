Jaecoo J5 é revelado e pode vir brigar com T-Cross e Creta SUV compacto teve primeiras imagens reveladas e estreia no final do ano na China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 16h00 ) twitter

Jaecoo/divulgação

A Jaecoo é uma divisão da Chery que já tem os pés fixados no Brasil e começa a venda dos seus produtos em 2025. Antes disso, a matriz chinesa revelou o SUV Jaecoo J5, um modelo compacto que tem tudo para vir disputar espaço com SUVs compactos tais como Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta, para citar os mais “avantajados”. Com visual mais robusto, o Jaecoo J5 tem a pretensão de estrear em breve em mercados internacionais.

O Jaecoo J5 mede 4.380 mm de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.650 mm de altura e 2.620 mm de distância entre-eixos, além de 190 mm de distância em relação ao solo tendo justamente o porte dos seus concorrentes um pouco mais avantajados. O Jaecoo J7 já confirmado para o Brasil é cerca de 12cm mais longo, um pouco mais alto e com entre eixos 5cm maior.

Porém diferente do Jaecoo J7, o J5 não terá motor híbrido plugin ou tração 4X4. Virá com o conhecido motor 1.5 turbo com câmbio automático CVT, mesmo conjunto visto no Omoda 5 e também carros como o Tiggo 5X, Tiggo 7 Sport e Tiggo 8. As versões mais completas terão o motor 1.6 turbo com tração integral e câmbio de dupla embreagem. As vendas por enquanto estão cogitadas para a China e Europa mas em fase de internacionalização as marcas da Chery tem tudo para chegarem aqui com o SUV J5.

No Brasil a marca já anunciou um investimento incial de R$ 200 milhões para estruturar as primeiras lojas da rede e também comunicação. As vendas dos primeiros modelos Jaecoo junto com a Omoda deve começar em março de 2025.

